Derby între vechi rivale

CSA Steaua Bucureşti – CSM Ştiinţa Baia Mare

Derby-ul etapei 11 a Superligii CEC Bank este cel dintre vechile rivale Steaua Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare, partidă ce se va derula azi, 20 aprilie, de la ora 11.00, în direct la rugbytv.ro, în complexul Ghencea. Duelul celor două combatante are o importanţă majoră atât pentru militari, cât şi pentru zimbri, echipa ce va învinge azi urmând să mai păstreze şanse la locul secund, poziţie ce-ţi dă dreptul să joci semifinala campionatului acasă. Iar gruparea care va ceda punctele va ieşi definitiv din aceste calcule şi va avea un dezavantaj clar în penultima fază a campionatului.

CSM Ştiinţa a mers în capitală cu gânduri mari, de a câştiga toate punctele şi de a-şi păstra invincibilitatea din retur. De partea cealaltă, Steaua vine după insuccesul de pe terenul campioanei Timişoara Saracens (17-27), şi suntem siguri că va avea o motivaţie imensă pentru a câştiga derby-ul de azi. Steaua ocupă locul 3, cu 39 puncte, iar CSM Ştiinţa poate face rocada în clasament după acest meci, având 36 de puncte.

Echipe probabile • CSA Steaua Bucureşti: Florescu, Butnariu, Pataraia, Doroftei, Pasalan, Strătilă, V. Lucaci (C), Vueti, Surugiu, Boldor-Boghiţă, Porojan, Bumbac, Bencea, Neagu, Melinte. • CSM Ştiinţa Baia Mare: Pristăviţa, Cojocaru, Nailago, Dănilă, Roşu, Iurea, Immelman, Chirică (C), Shamkharadze, Maravunawasawasa, Apostol, Balaban, Khvicha, Sikuea, Bucur. Derby-ul etapei 11 va fi arbitrat de Vlad Iordăchescu, ajutat de Mădălin Gîrbău şi Alexandru Eugen Ionescu. Arbitru nr. 4: Răzvan Anorocioaei.

Programul etapei 11 (sâmbătă, 20 aprilie, ora 11.00): CS Universitatea Cluj-Napoca – SCM Gloria Buzău; CS Dinamo Bucureşti – ACS Tomitanii Constanţa; CSA Steaua Bucureşti – CSM Ştiinţa Baia Mare (rugbytv.ro); CSM Bucureşti – Timişoara Saracens (miercuri, 1 mai, ora 11.00, rugbytv.ro).