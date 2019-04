Expoziţia Muzeului Judeţean de Istorie Maramureş, “Mari fotografi din Transilvania. Secolele XIX-XX”, a ajuns la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT) din Cluj-Napoca. “Expoziţia are un aport istoric şi ilustrativ, prin prezentarea unor mari fotografi transilvăneni, fără a căror pasiune nu am avea astăzi parte de adevărate mărturii ale evenimentelor care au influenţat atât de profund secolele XIX-XX’’, declară managerul MNIT, Felix Marcu.

Partenerii expoziţiei sunt: Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş din Baia Mare, Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat”. Fiecare muzeu dintre cele 5 participante la realizarea expoziţiei naţionale “Mari fotografi din Transilvania” aduce în atenţia publicului câte un fotograf renumit din Transilvania secolelor XIX-XX. În cadrul expoziţiei sunt prezentaţi, în ordine cronologică, Veress Ferenc (1832-1916) – primul fotograf de renume al Transilvaniei, proprietar al primului atelier fotografic deschis la Cluj, în anul 1853; Alexandru Roşu (1854-1913) – primul fotograf român din Bistriţa; Samoilă Mârza (1886-1967) – fotograful Marii Uniri; Szabo Gábor (1905-1982) şi Suba Zoltán (1911-2009), cei mai importanţi artişti fotografi din Făgăraş, respectiv Baia Mare.

Fotograful băimărean, Suba Zoltan, este considerat a fi un „cronicar” al oraşului Baia Mare, deoarece a imortalizat atât oamenii care au trăit aici şi în localităţile din împrejurimi, cât şi evoluţia urbană a oraşului. După preluarea puterii politice de către regimul comunist, pe lângă fotografiile-portret, peisajele din natură şi imaginile cu oraşul vechi, a realizat fotografii de reportaj având ca tematică diferite evenimente politice (1 mai, 23 august), sociale, culturale şi sportive. Expoziţia poate fi vizitată până pe 1 septembrie 2019, la sediul MNIT, din str. C. Daicoviciu, nr. 2, Cluj-Napoca.