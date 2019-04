Studio ’19 la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare

Tematici diferite şi tehnici diverse de “investigaţie” a realităţii sunt abordate în cea mai recentă expoziţie de pictură al cărei vernisaj a avut loc în această săptămână la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” din Baia Mare. Sub genericul “Studio ’19” expun artiştii plastici: Robert Balog, Agatha Hory, Dan Bărcan. Expoziţia poate fi vizitată la Salonul Artelor până în data de 30 aprilie.

În debutul vernisajului, directorul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu”, dr. Teodor Ardelean, le-a mulţumit artiştilor pentru că au adus arta lor în acest spaţiu al instituţiei culturale. “Urâtul e atât de puternic impregnat în suprafaţa Terrei. Vă mulţumesc că încălziţi acest spaţiu, că îl mobilizaţi, că îl faceţi plin de sevă şi viaţă şi mai ales că aduceţi aici arta”, a spus Teodor Ardelean.

La rândul său, conf. univ. dr. Adrian Chira, artist plastic, a punctat că “dacă e să luăm pe rând fiecare ansamblu de lucrări, rezultat al creaţiilor celor trei absolvenţi, vom descoperi că, individual, fiecare denotă o investigaţie într-un anumit spaţiu restrâns, într-un anumit domeniu care se face simţit aparte prin intermediul viziunii pe care artistul, absolventul o are în faţa realităţii care l-a preocupat. Exprimarea artistică prin vizualitatea, de această dată picturală sau tehnici mixte e această reliefare a relaţiei intime pe care artistul creator în interiorul său, în interioritatea creativă a acestuia, în creuzetul unde porneşte lucrurile şi care generează în final lucrarea de artă le are în raport cu lumea pe care o întâlneşte, le are în raport cu experienţele de viaţă, cu vizualitatea care i-a fost dat să o cunoască”.

Referindu-se la cei trei artişti expozanţi, Adrian Chira a subliniat că fiecare lansează propriile provocări privitorilor.

“Dacă la Agatha descoperim o lume a biologicului în cvasireprezentări sintetice, care trăiesc prin structura modulului plastic, lumea biologicului care se prezintă în formulări simple picturale, dar şi în colaj, Robert ne propune motivul antropomorf ca studiu primordial al investigaţiei sale, motiv antropomorf prin care ne sugerează o lume extrem de colorată, bogată în forme, prin care ne propune să cunoaştem şi să recunoaştem şi să reinterpretăm lumea pe care o trăim. În cazul lui Dan ajungem la îngheţarea unei clime, la un moment în care esenţele de viaţă care îl preocupă se restrâng şi ajung să fie individualizate în cadrul unei lucrări de artă.

Iată trei direcţii complet diferite de investigaţie, în care senzorialul, felul în care fiecare artist asimilează lumea şi viaţa, experienţele pe care le trăieşte, le transpun în imagini diferite”, a mai spus Adrian Chira.

Pe de altă parte, artistul plastic Bertalan Kovacs consideră că acest moment unic cultural se datorează “energiei” corpului de profesori de la Arte Plastice din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, dar şi faptului că absolvenţii au ştiut să fructifice cunoştinţele dobândite, înţelegând că “niciun sacrificiu nu e prea mare pentru artă”.