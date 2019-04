Victorie incontestabilă

Sănătatea Cluj-Napoca – CS Minaur Baia Mare 0-1 (0-0)

Galben-albaştrii au obţinut trei puncte extrem de importante în vederea consolidării locului de pe podium, după victoria din deplasare, 0-1 (0-0), cu Sănătatea Cluj-Napoca.

Trei puncte meritate după aspectul jocului pe terenul unui adversar aproape invincibil, dar şi după raportul ocaziilor, CS Minaur irosind alte cinci situaţii clare prin Bococi, Brata (3) şi Giurgiu. Şi „viruşii verzi” şi-au trecut în cont câteva oportunităţi, cele mai clare aparţinând atacanţilor Tilincă şi Roman (bară transversală). Golul de trei puncte a venit din gheata mijlocaşului de bandă Cătălin Tutuţa, care a finalizat din careul de 6 m centrarea trimisă de Valer Giurgiu în minutul 54. Băimărenii puteau să-şi dubleze avantajul după marcarea golului, mai ales după eliminarea mijlocaşului gazdă Adrian Lupu, eliminat după cele două cartonaşe galbene încasate. Gruparea de sub „Dealul Florilor” a gestionat aşa cum trebuie finalul şi a contabilizat trei puncte care o face favorită la ocuparea poziţiei actuale din clasament. • CS Minaur Baia Mare: A. Gudea – C. Duruş (cpt.), L. Kis, D. Simion, S. Şerban, C. Tutuţa, R. Lupu, V. Giurgiu (86, P. Chiş-Toie), C. Brata (83, B. Jeler), R. Stanciu (77, M. Roşca), S. Bococi (46, D. Lihet). Rezerve neutilizate: E. Juhasz – B. Piper, R. Bandula. Antrenori: Dorin Toma, Vlad Ungureanu şi Marius Marian.