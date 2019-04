Administraţia Cavnic intenţionează preluarea clădirilor Reminului

Primăria din Cavnic doreşte preluarea imobilelor aparţinătoare Remin în cuantumul datoriei pe care compania o are la bugetul local. În discuţie se găsesc mai ales clădirile strategice, care ar putea dezvolta oraşul prin reabilitarea lor. Administraţia nu se opune nici preluării acestor active de către agenţi economici privaţi, cu condiţia ca aceştia să reabiliteze clădirile respective şi să dezvolte afaceri locale.

Datoria companiei că­tre bugetul local se ridica la circa 3 milioane de lei încă din urmă cu 10 ani: „Noi am depus o adresă cu drept de preemţiune asupra tuturor clădirilor de la Remin, pentru că societatea are datorii mari la primărie. Cred că acestea se ridicau la circa 30 de miliarde lei vechi în 2009. De atunci nu am mai avut voie să le creştem cu penalităţi, pentru că au intrat în insolvenţă. Eu cred că în banii aceş­tia am putea lua toate clădirile lor. Noi dacă le-am prelua, le-am da şi cu un leu în concesiune oricui este interesat, numai să dezvolte acolo afaceri. Pentru că dacă cele zece clădiri ale Remin, de pe raza oraşului, cred că atâtea sunt, ar fi preluate de agenţi economici, atunci numai câte zece locuri de muncă să creeze fiecare şi ar fi din start 100 de locuri de muncă. De asemenea, am avea taxe, impozite după afaceri, salariaţi, iar acestea ar produce plus valoare pentru comunitate şi ar câştiga bugetul local. Dar aşa avem un mare handicap: avem o serie de ruine în zonele strategice ale oraşului, ce stau abandonate şi nu se pot dezvolta. Astfel, ele blochează dezvoltarea oraşului. Dacă în urmă cu ani buni Compania Remin era cel mai mare angajator din oraş şi ţinea în viaţă comunitatea, din punct de vedere economic, astăzi îl blochează. Circa 80% din proprietăţile importante sunt ale lor în localitate. În consecinţă, eu fac un apel Reminului şi lichidatorului şi le spun următoarele: să nu creadă că se vând clădirile respective pe doi lei, iar agenţii economici le vor lua, încercând să le revândă mai scump, iar noi rămânem cu ruinele. A doua zi după ce sunt cumpărate de vreun agent economic, îi dăm termen 12 luni să modernizeze clădirea, dacă nu îl băgăm la impozit 500% pe ea. Ori o ia un investitor serios şi o modernizează, realizând locuri de muncă, ori mai bine nu. Trebuie să ştie toţi că în Cavnic nu şi-au găsit ţapul ispăşitor”, a spus Vladimir Petruţ, primarul din Cavnic.

Şi alte imobile sunt în vizor

Autoritatea locală are în atenţie şi alte clădiri abandonate, dar care aparţin unor privaţi. Una dintre ele este şi cea de lângă unitatea medicală din oraş: „O clădire din faţa spitalului, peste drum, e a Reminului, adică fosta cantină a minei. De asemenea, mai este o clădire în lateralul spitalului, ce aparţine unui privat acum, însă acesta a avut o datorie de peste 800.000 de lei la bugetul local, aşa că i-am cerut insolvenţa şi ne-am exprimat intenţia de a prelua clădirea. Acum mai există o fază în care vor începe licitaţia pentru vânzarea acelui imobil. Dacă la trei licitaţii consecutive nu se prezintă nimeni, atunci Consiliul Local îşi va exprima intenţia să o achiziţionăm. Dacă se prezintă vreun investitor este foarte bine, doar să investească în continuare în sănătate. Dacă o vom lua noi, o introducem într-un program de modernizare şi dotare, să facem un sanatoriu de vârstnici. Ar încăpea undeva la 400 de persoane şi ar rezolva o problemă pe tot Maramureşul. Însă acest plan este cu o bătaie mai lungă, pentru că procedura cu insolvenţa în România este una anevoioasă. Dacă va mai veni şi amnistia fiscală, firma respectivă va fi iertată de datorii şi atunci e greu să mai iei clădirea”, a conchis Petruţ. Situaţia de la Cavnic, cu activele Companiei Remin, nu este singulară. La fel este şi în Baia Mare sau Cicîrlău, unde administraţiile locale încearcă preluarea unor imobile în contul datoriilor, însă fără prea mare succes.