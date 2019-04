S-a semnat „Mara Strategy”, un proiect esențial pentru viitorul planificării strategice a activității Consiliului Județului Maramureș

Președintele Consiliului Județean Mara­mu­reș, Gabriel-Valer Zetea a semnat vineri, în prezența echipei de proiect, contractul de finanțare pentru proiectul „MaraStrategy” în valoare totală de 3.967.941,55 lei, depus pe Axa prioritară Administrație Publică. Din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este semnat de vice-prim ministrul, Vasile-Daniel Suciu.

Scopul proiectului este consolidarea structurii și capacității administrative prin creșterea calității, eficienței și gradului de adresabilitate al actului administrativ la nivelul Consiliului Județean Ma­ra­mureș prin dezvoltarea planurilor și strategiilor de dezvoltare ale jude­țu­lui, coroborat cu implementarea de măsuri de reducere a birocrației și simplificare pentru cetă­țeni, în perioada de implementare a proiectului.

“Mara Strategy este unul dintre proiectele importante ce va avea un impact pozitiv în activitatea viitoare a Consiliului Județean Maramureș, dar și direct asupra fiecărui cetățean prin facilitarea și simplificarea accesului la documentele și formularele de care are nevoie pentru interacțiunea cu administrația publică ju­de­­țeană. Vom avea o in­terfață online prin care maramureșeanul, agenții economici sau instituțiile coordonate sau subordonate vor avea la îndemână toate documentele necesare în relația cu Consiliul Județean Maramu­reș,” a subliniat în cadrul întâlnirii de semnare, pre­ședintele Consiliului Ju­de­țean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea.

„Mara Strategy” are printre obiective realizarea unor sisteme informatice menite să gestioneze arhivele proprii, digitalizarea proceselor și a fluxurilor de documente, inclusiv retro-arhivarea din arhiva tradițională existentă și a unui portal menit să asigure interfața online pentru cetățeni prin furnizarea de informații și asis­tență, formulare, primire solicitări, emitere documente, inclusiv sistem informatic de gestiune a informațiilor geospațiale (GIS).

Tot în cadrul acestui proiect, un număr de 48 de funcționari publici se vor instrui din fonduri europene pe teme legate de planificarea strategică, instruire în domeniul GIS 2 module, gândire strategică și dezvoltare institu­țio­nală, dezvoltare durabilă locală în context global, specialist planificare teritorială, urbanism și amenajarea teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de construcții, proiectare și implementarea politicilor publice, noul concept de planificare teritorială: Smart City, dezvoltare durabilă în context european.

Partea inovativă în proiect o reprezintă abordarea integrată a implementării G.I.S. corelat cu elaborarea strategiilor de dezvoltare, prin intermediul unui sistem informatic suport, dedicat, la cheie, adaptat instituției.

„Mara Strategy” e un proiect elaborat de re­pre­zentanții Biroului Relații Internaționale și are o perioadă de derulare de 30 de luni. (a.b.m.)