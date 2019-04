Tranşă privind executarea hotărârilor judecătoreşti, plătită în Maramureş

În toate unităţile de învăţământ din Maramureş, la salariul pentru luna martie, s-a plătit şi tranşa aferentă anului 2018 privind executarea hotărârilor judecătoreşti, obţinute de Sindicatul Liber din Învăţământ (SLI) Maramureş în numele membrilor de sindicat, precum şi restanţele la zi. Ca urmare a negocierilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi a prevederilor Acordului cu Guvernul, luna următoare se vor aloca bani pentru plata tranşei aferentă anului 2019.

În judeţul nostru, în această tranşă, se va regăsi sporul pentru condiţii vătămătoare şi periculoase obţinut prin hotărâri judecătoreşti de către SLI Maramureş pentru perioada 2011-2015 în favoarea membrilor de sindicat personal didactic de conducere, auxiliar şi nedidactic. „În ceea ce priveşte plata sentinţelor, în acest an, membrii SLI Maramureş vor beneficia şi de plata dobânzilor legale obţinute în instanţă. Conform Acordului, în anul 2020, ar trebui să fie achitate integral toate hotărârile judecătoreşti definitive până în decembrie 2018. SLI Maramureş mai are pe rol procese privind sporul pentru condiţii de muncă pentru perioada 2015-2018, a doua tranşă, plată educaţie fizică pentru învăţători, spor simultan, naveta, doctorat, indemnizaţie de instalare ş.a. Până la sfârşitul anului şcolar, ne propunem să iniţiem procesele despre care am informat în ultimul număr din Jurnal Sindical (Legea 153/2017, simultan la preşcolar, plata cu ora)”, a declarat prof. Ioana Petreuş, preşedintele SLI Maramureş. Urmare a iniţiativei legislative care a plecat de la FSLI în urma intervenţiei la Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor, SLI Maramureş anunţă faptul că s-a acceptat introducerea în textul legii de aprobare a OUG nr. 41/2018, a propunerii de a se rezolva problema sporului neuropsihic pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control şi rezolvarea problemei bucătarilor (care ar fi urmat să piardă lunar, începând cu anul 2022, aproximativ 1.000 de lei) şi a cadrelor didactice din CJRAE/CMBRAE. Totodată, SLI Maramureş anunţă că a fost negociat un nou Contract Colectiv de Muncă (CCM) care urmează să fie înregistrat la Ministerul Muncii şi va intra în vigoare de la data înregistrării lui.