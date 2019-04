Cum şi unde folosim tichetele sau cardurile de vacanţă (P)

Și în acest an bugetarii și unele firme private vor acorda tichete de vacanță respectiv carduri de vacanță. Cum multă lume nu știe exact cum li unde pot fi folosite, managerul agenției de turism Paralela 45 Baia Mare, Mircea Spătar, vine cu informații complete :

Tichetele de vacanță și cardurile de vacanță emise de către Sodexo, Edenred respectiv UP România pot fi folosite pentru vacanțe în România, ceea ce trebuie să știe beneficiarii este faptul că prin agenția de turism ei pot călători oriunde în țară, nu este obligatoriu ca hotelul sau pensiunea să accepte tichetele sau cardurile de vacanță , ei achită la noi iar noi ne ocupăm mai departe de toate formalitățile. Putem oferi sejur în orice unitate clasificată din România.

Dacă tichetele de vacanță expiră în luna mai sau iunie nu înseamnă că trebuie să călătoriți obligatoriu cu ele până în mai sau iunie, trebuie doar să achiziționași un sejur pe orice perioadă doriți inclusiv septembrie sau octombrie, însă până la termenul lor de expirare trebuie să rezervați o vacanță care se poate desfășura și ulterior perioadei lor de valabilitate.

Oferim sejururi pe litoral, la munte, în stațiuni balneoclimaterice, cazări în orașe, chiar și în apropiere la Tășnad, Borșa, Băile Felix etc.

Puteți folosi tichetele sau cardurile de vacanță și pentru un pachet pe litoralul românesc care include avion din Satu Mare la Constanța și retur.