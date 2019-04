Magaziile pentru lemne urîţesc oraşul

Pe str. Vasile Alecsandri, situată aproape de centrul civic al oraşului Tîrgu Lăpuş, am constatat un lucru nefiresc. Două magazii pentru păstrarea lemnelor de foc urîţesc imaginea unui bloc de locuinţe aflat în faza finală de reabilitare, prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale colective”.

Florin Buda, administrator al firmei SC Gricon SRL, care execută lucrarea, ne spune: “Am realizat anveloparea, am montat termosistemul din polistiren expandat de 10 cm, peste care am aplicat vată bazaltică de 3 cm. Am executat apoi tencuieli decorative, am amenajat şarpante din lemn, am reabilitat casele scărilor şi am montat învelitori de ţiglă metalică”.

În final, blocul va arăta ca nou. Păcat însă că magaziile din apropiere îl urîţesc!