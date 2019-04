Poliţist maramureşean în misiune în Franţa

Un poliţist maramureşean este plecat, pentru următoarele 6 luni, într-o misiune de suport operativ în Franţa. Poliţistul va acorda sprijin şi asistenţă directă colegilor săi francezi în instrumentarea cauzelor de natură judiciară în care sunt implicate persoane de cetăţenie română şi va participa alături de forţele de ordine franceze la activităţi specifice în vederea combaterii faptelor infracţionale comise de cetăţeni români şi nu numai.

Este vorba despre agent şef adjunct ROHNEAN IOAN, din Poliţia Rurală Leordina, care de află la cea de-a cincea misiune în Paris. Poliţistul a promovat examenul de limbă străină şi îndeplineşte condiţiile de participare la misiune, în conformitate cu prevederile legale.

Rohnean Ioan a fost încadrat, în urmă cu 13 ani, ca poliţist de ordine publică, iar implicarea şi profesionalismul lui au condus la identificarea mai multor infractori şi soluţionarea mai multor cazuri.

Colegii îi doresc mult succes în noua misiune franceză!

Comerţ ilicit

Amenzi în sumă de 10.000 lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Maramureş au verificat 12 agenţi economici. Controalele se încadrează în activităţile pe care oamenii legii le efectuează în perioada sărbătorilor pascale 2019 pentru prevenirea şi combaterea activităţilor comerciale ilicite.

Scopul acestor activităţi este de a preveni faptele ilicite care se comit în domeniul evaziunii fiscale şi contrafacerii de mărfuri. Luni, 22 aprilie, au fost verificaţi 12 agenţi economici şi au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, din care 3 pentru abateri de la prevederile OUG 28/1999, iar celelalte pentru abateri de la Legea 12/1990. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 10.000 lei. Ca măsură complementară, poliţiştii au confiscat 1.493 lei în numerar.

Să nu le dăm infractorilor nici o şansă de a ne sustrage bunuri!

„Există foarte multe firme care instalează sisteme de securitate în caz de efracţie, la un preţ decent. Poliţia, din punctul meu de vedere, nu are cum să fie prezentă la toate uşile noastre” – scrie un băimărean.

Au fost o mulţime de opinii în legătură cu furturile din locuinţe şi din autoturisme, comise în Baia Mare, la o postare de pe o reţea de socializare, unele mai critice, altele în ton cu ceea ce recomandă frecvent poliţiştii.

Aproape zilnic le sunt sesizate poliţiştilor astfel de fapte. În foarte multe cazuri de acest gen, instrumentate de poliţişti, s-a constatat că infractorii au profitat de faptul că proprietarii au lăsat uşa de acces în locuinţă sau portierele autoturismelor neasigurate, că au etalat la vedere genţi, poşete, laptopuri, telefoane mobile.

Cel mai recent caz de furt a fost înregistrat luni, 22 aprilie. O tânără, din Baia Mare, a reclamat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, şi-a lăsat autoturismul parcat pe strada Turbinei, iar persoane necunoscute au profitat de faptul că portierele au fost neasigurate şi au sustras un rucsac, în care se afla portofelul cu acte, carduri bancare, o sumă de bani, precum şi alte bunuri. În cauză a fost întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat.

Un hoţ va profita de fiecare ocazie pe care i-o oferiţi! Păstraţi-vă bunurile în siguranţă! Mai multă grijă vă poate scuti de neplăceri!

• NU lăsaţi la vedere, în interiorul maşinii, obiecte de valoare (telefoane mobile, dispozitive GPS, camere de filmat, laptopuri, portmonee, poşete), chiar dacă lipsiţi pentru scurt timp

• NU lăsaţi la vedere (sau în torpedou) documente personale sau ale autoturismului

• În staţiile PECO, NU lăsaţi autoturismul neasigurat în timpul achitării contravalorii combustibilului

• NU lăsaţi geamuri deschise sau întredeschise dacă părăsiţi autoturismul, chiar şi pentru scurt timp

• Inscripţionaţi numărul de înmatriculare al autoturismului pe obiectele uşor demontabile (casetofoane, oglinzi, baterie etc)

• Asiguraţi-vă că portierele s-au închis atunci când părăsiţi maşina şi acţionaţi închiderea centralizată