Transporturile de legume – fructe, controlate la sânge!

În această perioadă, DSVSA Maramureş efectuează controale în ceea ce priveşte legumele şi fructele provenite din spaţiul intracomunitar şi extracomunitar. Astfel, toate transporturile de legume – fructe sunt atent verificate înainte ca produsele alimentare să fie comercializate. Până acum, în judeţul Maramureş au ajuns transporturi cu legume şi fructe provenite din Spania, Italia, Polonia şi Ungaria.

Acţiunea DSVSA se realizează în colaborare cu ANAF, care se ocupă de verificarea documentelor fiscale, şi prevede sigilarea tuturor transporturilor de legume şi fructe de la intrarea în ţară şi până la destinaţie, unde sunt controlate: „Începând din 11 aprilie participăm la o acţiune foarte amplă de verificare a tuturor transporturilor de legume – fructe. Asta înseamnă că toate maşinile, indiferent de tonaj, care intră în România, atât pe comerţ extracomunitar, prin punctul de trecere a frontierei Halmeu, cât şi maşinile care vin din Europa, adică din comerţul intracomunitar, sunt sigilate la intrare în România şi se desigilează la destinaţie! Acest lucru ne implică pe noi, DSVSA-ul, indiferent că este sâmbătă, duminică, ziua de Paşte, la participare în acţiunea comună ce va dura până la o dată comunicată ulterior. Din experienţa de până acum rezultă că intră cantităţi semnificative de alimente de origine nonanimală, vorbesc de legume şi fructe, fiind câteva situaţii în care au fost confiscate cantităţi de produse, însă nesemnificative ca volum, dar nu din cauza neconformităţii în ceea ce priveşte buletinul de analiză, ci din cauza unor probleme de transport care au făcut ca aceste cantităţi să fie confiscate. Acţiunea este una în plan naţional, iar efectele se vor vedea, cel mai probabil, în săptămâna de după Paşte, când se vor trage concluziile”, a declarat Vasile Pop, director executiv adjunct al DSVSA Maramureş.

Verificări şi în pieţele din Baia Mare

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş mai întreprinde acţiuni pe plan local. Una dintre acestea a constat şi în verificarea pieţelor din Baia Mare: „Din punctul nostru de vedere, acoperim toată plaja de produse de origine animală, dar şi nonanimală, în această perioadă, pentru că acum se consumă cantităţi semnificative de alimente. Tocmai am făcut o acţiune şi în toate cele patru pieţe din Baia Mare unde am controlat modul de desfacere a produselor alimentare. Ştiţi că se vând lapte, brânzeturi etc. Probleme îngrijorătoare nu sunt deocamdată. Există însă veşnicele noastre probleme legate de expunerea mărfii, de manipulare, de felul cum ne prezentăm, dar acestea sunt lucruri care ţin de fiecare comerciant în parte”, a conchis Vasile Pop.