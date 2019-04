O săptămână altfel la Mineralogie

Săptămâna care a precedat vacanţa de Paşti, a fost aleasă de către foarte multe unităţi de învăţământ ca „Săptămâna Şcoala Altfel”, amintind de perioada în care acest proiect naţional avea o perioadă unică de implementare. Astfel, s-au mobilizat zeci de mii de elevi din şcoli, licee şi grădiniţe către alte activităţi cu caracter non – formal, printre care frecvent excursii ce au urmărit vizite la obiective turistice. Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare s-a aflat pe lista instituţiilor vizitate de elevi.

Asta în condiţiile în care muzeul derulează prin Programul de Educaţie muzeală, mai multe proiecte, printre care MusMin – spaţiu de educaţie, ce îşi propune desfăşurarea de activităţi educaţionale la sediul instituţiei, pentru a familiariza elevii cu produsele proceselor geologice – minerale, roci, minereuri. Astfel, MusMin ca instituţie de cultură muzeală, emblematică pentru nord-vest-ul României, a fost inclusă pe lista obiectivelor de vizitat. În acest context, în “Săptămâna Şcoala Altfel”, peste 3.000 de elevi, respectiv 74 grupuri din Maramureş – Baia Mare, Sighetu Marmaţiei şi alte localităţi, dar şi din judeţele Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa, Bihor, Alba, Sibiu, Suceava, Braşov, Bacău, Mureş, Timiş, au ales să viziteze Muzeul de Mineralogie Baia Mare, în doar o singură săptămână.

De asemenea, un alt proiect educaţional derulat în această perioadă a fost “Să cunoaştem natura!”, ce îşi propune organizarea de excursii pe teren, unde elevii să poată cunoaşte şi observa direct elementele naturale. Astfel, în data de marţi 16 aprilie, directorul instituţiei şi un muzeograf, au ghidat un grup de 25 de elevi, de la Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu” din Baia Mare, coordonaţi de prof. Alina Mirela Andreicuţ, pe traseul Izvoare – Valea Runcu – Barajul Runcu – Cheile Tătarului. Participanţilor li s-au oferit explicaţii despre modul de construcţie şi utilitatea Barajului Runcu aflat într-un stadiu avansat de construcţie şi în special despre caracteristicile formaţiunilor geologice ce constituie Aria naturală protejată Cheile Tătarului – unică în ţară, datorită amplasării în roci andezitice şi nu carbonatice, precum structuri de relief similare.

“Suntem foarte bucuroşi de amploarea implementării acestor proiecte educaţionale şi considerăm că este datoria muzeului nostru de a oferi cele mai bune condiţii de vizitare şi de a adapta oferta culturală interesului pe care publicul vizitator îl arată. În acest sens, pregătim publicului nostru, pentru Ziua Internaţională a Muzeelor, aniversată în fiecare an în data de 18 mai, care în acest an coincide cu Noaptea Europeană a Muzeelor, expoziţii temporare, un simpozion ştiinţific şi un program artistic. Nutrim speranţa că publicul va confirma interesul acordat anual, pentru ziua cu cea mai lungă perioadă de vizitare a muzeelor din an”, a declarat directorul Muzeului Judeţean de Mineralogie “Victor Gorduza” Baia Mare, Ioan Denuţ.