Prin Transfond, transferuri de bani în mai puţin de 10 secunde

– primele două instituţii care au introdus oferta sunt Banca Transilvania şi CEC Bank –

Din această săptămână, comunitatea financiar-bancară din România poate oferi clienţilor proprii serviciul Plăţi Instant, care asigură transferul banilor în mai puţin de 10 secunde între bănci.

O astfel de plată va putea fi efectuată 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. Valoarea individuală a unei plăţi executate prin „Plăţi Instant” se încadrează sub 50.000 lei. Primele două instituţii de credit care au introdus în oferta lor acest serviciu sunt Banca Transilvania şi CEC Bank.

Clienţii vor putea transfera lei, în timp real, spre băncile din ţara noastră care aderă la această tehnologie, inclusiv în intervalul off hours – şi anume a doua parte a zilei, la final de săptămână sau în zilele de sărbatori.

Clienţii Băncii Transilvania vor putea folosi serviciul Plăţi Instant prin BT24 Internet Banking şi Mobile Banking, precum şi prin aplicaţia BT Pay, gratuit primele trei luni de la lansare.

Serviciul este disponibil pentru plăţile în lei efectuate la ghişeele băncii sau prin intermediul aplicaţiei CEC Bank Mobile Banking, momentan, doar către beneficiari cu conturi deschise la Banca Transilvania.

Pe măsură ce alte bănci vor adera la noua schemă de decontare, tranzacţiile vor putea fi iniţiate şi către clienţii acestora.

Serviciul a fost dezvoltat de TRANSFOND, operatorul Casei de Compensare Automate a plăţilor interbancare, în colaborare cu băncile comerciale, Asociaţia Română a Băncilor şi Banca Naţională a României. Plăţile instant sunt, astfel, cel mai rapid mod de a transfera fonduri în siguranţă, acestea fiind procesate interbancar de către TRANSFOND, cu decontarea finalizată de către BNR.

Pentru operatorii economici care implementează singuri sau cu sprijinul băncilor cu care colaborează, capacităţi de încasare prin Plăţi Instant (comercianţi tradiţionali, magazine virtuale, businessuri din orice alt domeniu), avantajele sunt date de recepţionarea imediată a banilor în cont, dar şi oportunitatea de a lansa noi programe de fidelizare/promovare a propriilor servicii şi produse, bazate pe stimularea clienţilor de a achita prin Plăţi Instant.

În completarea serviciului Plăţi Instant, TRANSFOND urmează să lanseze serviciul AliasPay, ce va permite iniţierea de plăţi prin intermediul dispozitivelor mobile, cunoscând doar numărul de telefon mobil al beneficiarului, în locul IBAN-ului acestuia.