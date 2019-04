Voluntariat în Turcia

Team for Youth Association caută voluntari pentru un stagiu de voluntariat de două luni în Mersin, Turcia, cu startul la început de aprilie 2019.

Se asigură cazare, masă, bani de buzunar, asigurare etc. Tematica proiectului este protecţia mediului, voluntarii candidaţi trebuie să îşi dorească să implementeze activităţi educaţionale bazate pe reciclare, protecţia speciilor vulnerabile şi stilul de viaţă eco. Proiectul se desfăşoară în perioada 12 iunie-9 august.

Voluntarii vor face plimbări pe plajă (în medie 9 KM / zi! ), asigurându-se că plaja este curată şi ajutând la curăţenia ei. Pe lângă acestea, voluntarii pot participa la alte activităţi (excursii pe mare, workshopuri pe teme eco, etc.) şi vor ajuta ţestoasele dintr-o specie marină ameninţată cu dispariţia să îşi depună ouăle. De asemenea, se vor asigura pe timp de noapte că puiuţii ajung în siguranţă la mare.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un ”VOLUNTEER APPLICATION FORM R7” completat de ei în engleză pe adresa remus@t4uth.ro cu subiectul ”Open Gates via EVS”. Aplicaţiile vor fi selectate în funcţie de motivaţia aplicantului şi disponibiliatea acestuia. Termenul limită pentru aplicaţii: 5 mai.