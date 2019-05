OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ 2019 • Elevii din Maramureş au obţinut 17 premii

• Patru elevi s-au calificat în lotul lărgit pentru Balcaniada de Matematică şi Olimpiada Internaţională de Matematică •

În perioada 22-26 aprilie 2019, la Hunedoara (clasele 5-6) şi Deva (clasele 7-12), a avut loc cea de-a 70-a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Matematică. Lotul judeţului Maramureş a avut 30 de elevi, dintre care 17 au obţinut premii.

Cei 17 elevi pasionaţi de matematică, laureaţi ai Olimpiadei Naţionale de matematică sunt:

• Clasa a V-a: Costin Tudor (CN „Vasile Lucaciu”, Baia Mare), premiul III M.E.N.,medalie de aur S.S.M.R., profesor îndrumător Andrei Bretan. Mureşan Paul (Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu”, Baia Mare), medalie de argint S.S.M.R., profesor îndrumător Vasile Ienuţaş. Dragoş Victor (Colegiul de Arte, Baia Mare), medalie de bronz S.S.M.R., profesor îndrumător Andrea Pop. Iercoşan Andrei (CN ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare), medalie de bronz S.S.M.R., profesor îndrumător Andrei Bretan.

• Clasa a VI-a: Chende Mihaela (CN ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare), menţiune M.E.N., medalie de argint S.S.M.R., profesor îndrumător Andrei Bretan. Pop Tudor, CN ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare), menţiune M.E.N., medalie de argint S.S.M.R., profesor îndrumător Andrei Bretan.

• Clasa a VII-a: Ştirbu Andrei (CN ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare), menţiune M.E.N., medalie de argint S.S.M.R., calificare baraj, calificare în lotul lărgit, profesor îndrumător Andrei Bretan. Robu Dacian (CN ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare), menţiune M.E.N., medalie de argint S.S.M.R., calificare baraj, profesor îndrumător Andrei Bretan.

• Clasa a VIII-a: Dumitriu Marian (CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare), medalie de bronz S.S.M.R.,profesor îndrumător Florin Bojor.

• Clasa a IX-a: Lazea Darius (CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare), premiul III M.E.N., medalie de aur S.S.M.R., calificare baraj, calificare la Balcaniada de Matematică, profesor îndrumător Meda Bojor. Zlampareţ George (CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare), menţiune M.E.N., medalie deaur S.S.M.R., calificare baraj, profesor îndrumător Nicolae Muşuroia.

• Clasa a XI-a: Becsi Paul (CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare), menţiune M.E.N., medalie de argint S.S.M.R., calificare baraj, calificare în lotul lărgit, profesor îndrumător Florin Bojor. Robu Vlad (CN ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare), menţiune M.E.N., medalie de argint S.S.M.R., calificare baraj, calificare în lotul lărgit, profesor îndrumător Erika Darolţi. Pop Călin (CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare), menţiune M.E.N., medalie de argint S.S.M.R., calificare baraj, profesor îndrumător Florin Bojor. Boroica Adrian (CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare), medalie de bronz S.S.M.R., calificare baraj, profesor îndrumător Florin Bojor. Andreicuţ Teofil (CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare), medalie de bronz S.S.M.R., calificare baraj, profesor îndrumător Florin Bojor.

• Clasa a XII-a: Matei Bledea Alexandru (CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare), menţiune M.E.N., medalie de argint S.S.M.R., calificare baraj, profesor îndrumător Nicolae Muşuroia.

Echipa judeţului Maramureş a fost însoţită de profesorii Vasile Ienuţaş (clasele V-VI), Erika Darolţi şi Horia Zlampareţ (clasele VII-XII). Din lot au mai făcut parte şi următorii elevi, care merită şi ei felicitări: Trenişan Voica (clasa a VI-a, CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare, profesor îndrumător Nicolae Muşuroia), Săcălean Ada (clasa a VI-a, CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare, profesor îndrumător Nicolae Muşuroia), Durtea David (clasa a VI-a, CN ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare, profesor îndrumător Gabriela Boroica), Costin Oana (clasa a VIII-a, CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare, profesor îndrumător Gheorghe Boroica), Muntean Tudor (clasa a VIII-a, CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare, profesor îndrumător Florin Bojor), Moruţan Maria (clasa a VIII-a, CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare, profesor îndrumător Florin Bojor), Tuş Traian (clasa a VIII-a, CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare, profesor îndrumător Gheorghe Boroica), Gheţe Ruxandra (clasa a VIII-a, CN ”Gheorghe Şincai”, Baia Mare, profesor îndrumător Gheorghe Boroica), Mujdar Milan (clasa a IX-a, CN ”Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei, profesor îndrumător Vasile Giurgi), Zaharie Oana (clasa a X-a, CN ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare, profesor îndrumător Gabriela Boroica), Săsăran Tania (clasa a X-a, CN ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare, profesor îndrumător Gabriela Boroica),Ţiplea Ştefan (clasa a IX-a, CN ”Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei, profesor îndrumător Vasile Giurgi), Stepan Dacian Ştefan (clasa a XII-a, CN ”Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei, profesor îndrumător Loredana Bedeoan).

În urma barajului care a avut loc, patru elevi din Maramureş (ŞTIRBU ANDREI, LAZEA DARIUS, BECSI PAUL, ROBU VLAD) s-au calificat în lotul lărgit al României pentru Balcaniada de Matematică şi Olimpiada Internaţională de Matematică.

Felicitări tuturor elevilor participanţi la Olimpiada Naţională de Matematică, profesorilor care i-au pregătit precum şi părinţilor care i-au sprijinit.

(Informaţii primite de la prof. Gh. Maiorescu, inspector de specialitate).