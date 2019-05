Zi neagră în etapa 25

ACS Fotbal Comuna Recea – AFC Hărman 4-4 (4-0)

ACS Fotbal Comuna Recea a pierdut şefia seriei 5 după semieşecul de acasă cu AFC Hărman din etapa 25 a ligii a III-a. Maramureşenii au terminat la egalitate disputa cu braşovenii, 4-4, după ce la pauză formaţia pregătită de Romulus Buia conducea cu 4-0. Un scurtcircuit imens s-a produs la pauză în tabăra gazdelor, probabil e vorba de o relaxare totală a jucătorilor, altfel nu ne putem explica această răsturnare incredibilă de scor. Nimic nu prevestea un asemenea dez­nodământ, Comuna Recea deţinând controlul absolut al primelor 45 de minute. Pe lângă golurile marcate de Sergiu Ciocan (10, 37), Romario Rus (22), Dacian Dunca (40), gazdele puteau să mai înscrie alte trei sau patru goluri. Lucrurile au luat o cu totul altă turnură în partea secundă, AFC Hărman a ieşit la joc şi a taxat la maximum erorile fostului lider, Marian Constantinescu cu o triplă (52, 72, 78) şi Emanuel Popa (85) aducând un punct absolut nesperat. Prin această imensă surpriză ACS Fotbal Comuna Recea a pierdut prima poziţie, aflându-se la două puncte în spatele celor de la Miercurea Ciuc, iar acum promovarea este tot mai departe. • ACS Fotbal Comuna Re­cea: Bota – Dunca, Kereki, Erdei (70, Urs), I. Mureşan (69, A. David), Micaş, Ciocan, Mărieş (87, Macovei), Chinde, R. Rus, Lemac. Antrenori: Romulus Buia şi Ovidiu Mic.

CS Minaur Baia Mare – Sticla Arieşul Turda 1-4 (0-1)

Galben-albaştrii au cedat toate punctele în confruntarea de pe teren propriu cu Sticla Arieşul Turda, 1-4 (0-1), fiind primul pas greşit de la înfiinţare în faţa propriilor suporteri. CS Minaur Baia Mare nu ar fi meritat sub nicio formă să piardă această dispută, însă elevii lui Dorin Toma au irosit, cu seninătate, şase ocazii clare de gol. Pe când turdenii au avut procentaj de sută la sută, patru şuturi pe poartă, patru goluri. Fotbalul te pedepseşte când te joci cu ocaziile, iar acest aspect s-a confirmat şi în meciul de sub „Dealul Florilor”. Duelul a început prost pentru băimăreni, în minutul 3 pierzând un om de bază, mijlocaşul de bandă Ciprian Brata, suspect de ruptură de ligamente. Turda a taxat imediat momentul prielnic şi a deschis scorul în minutul 9, prin Lemnaru. Gazdele au început să preseze şi au ratat patru oportunităţi clare de a reveni. Duruş (2), Giurgiu şi Jeler au avut golul în vârful bocancului, primul inclusiv o bară, dar au fost lipsiţi de şansă. Chiş-Toie a irosit o nouă oportunitate imensă în debutul părţii secunde, imitat peste puţin timp de Lupu. Turda a scăpat imediat pe contraatac şi Varodi a dublat avantajul echipei sale (51′), însă Lihet a reaprins speranţele cu golul său din minutul 62. Ionescu (77) şi Varodi (86) au închis definitiv soarta partidei şi CS Minaur pierde primul joc acasă în actuala stagiune, în ziua în care Bogdan Jeler a debutat ca titular în tricoul galben-albastru tocmai când a împlinit 16 ani. • CS Minaur Baia Mare: Gudea – Duruş (căpitan), Kis, D. Simion, Şerban, Lupu (60, Bococi), C. Tutuţa, Giurgiu, Brata (10, Lihet), Stanciu (46, Chiş-Toie), Je­ler (56, Moldovan). Rezerve neutilizate: Juhasz – Roşca, Piper. Antrenori: Dorin Toma, Vlad Ungureanu şi Marius Marian.

Rezultatele etapei 25: Gaz Metan Mediaş II – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-8; ACS Fotbal Comuna Recea – AFC Hărman 4-4; CFR Cluj-Napoca II – Unirea Tăşnad 6-1; CS Iernut – Olimpic Cetate Râşnov 1-3; AFC Odorheiu Secuiesc – Avântul Reghin 1-3; Unirea Dej – Sănătatea Cluj-Napoca 3-1; CS Minaur Baia Mare – Sticla Arieşul Turda 1-4; ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa – MSE Târgu Mureş 7-1.

Etapa viitoare • Vineri, 3 mai, ora 18.00: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa; MSE Târgu Mureş – CS Minaur Baia Mare; Sticla Arieşul Turda – Unirea Dej; Sănătatea Cluj-Napoca – AFC Odorheiu Secuiesc; Avântul Reghin – CS Iernut • Sâmbătă, 4 mai, ora 18.00: Olimpic Cetate Râşnov – CFR Cluj-Napoca II; Unirea Tăşnad – ACS Fotbal Comuna Recea; AFC Hărman – Gaz Metan Mediaş II.