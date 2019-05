Nu conduceţi sub influenţa alcoolului!

Consumul de alcool constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor de circulaţie! De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.

Joi seara, în jurul orei 22.30, poliţiştii au depistat în trafic, în localitatea Bârsana, un bărbat, de 48 de ani, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.