Yuliya Dumanska, ambasadoarea Finalei Campionatului European de Beach Handball Intercluburi

Finala Campionatului European de Beach Handball Intercluburi 2019 sau în traducere European Beach Handball Tour Finals 2019 (ebt Finals 2019) se desfăşoară anul acesta, pentru prima dată în istorie, la Baia Mare. Evenimentul ce are loc în perioada 6-9 iunie reuneşte cele mai bune 28 de echipe de club din Europa, reprezentantele celor 15 ţări calificate urmând să îşi dispute titlul suprem pe plaja de la munte, în plin Centru Vechi al municipiului. Printre participante se vor număra şi reprezentativele naţionale masculine şi feminine de beach handball ale României, beneficiare ale unor wild carduri din partea organizatorilor.

Deoarece beach handball-ul e un sport relativ tânăr în România şi organizatorii doresc să promoveze această disciplină care va deveni în curând sport olimpic, au decis să coopteze în echipă o personalitate tânără a handbalului românesc, un nume ce a căpătat deja rezonanţă, care să reprezinte la nivel internaţional acest eveniment sub titulatura de Ambasador ebt Finals 2019.

Alegerea a venit în mod absolut natural. Declarată cea mai bună tânără hand­balistă & portăriţă a lumii în 2018, câştigătoare a Cupei EHF în acelaşi an, componentă de bază a echipei naţionale de handbal feminin a României şi, poate în primul rând, un produs de marcă al şcolii de handbal conduse de soţii Marta la Baia Mare, Yuliya Dumanska e un nume ce nu mai necesită nici o prezentare pentru iubitorii de handbal.

„Sunt deosebit de mândră să pot să reprezint acest eveniment de nivel european în calitate de Brand Ambasador. Hand­balul pe plajă devine pe zi ce trece un sport tot mai popular şi în România şi îmi aduce o mare satisfacţie să contribui şi eu la promovarea lui, atât între sportivi, cât şi printre iubitorii de spectacol hand­balistic. Vă aştept pe toţi la Baia Mare să susţinem echipele româneşti şi sunt sigură că ne vom bucura împreună de un adevărat regal handbalistic, pe nisipul din Centrul Vechi al oraşului”, a declarat Yuliya Dumanska.

Tudor Marta, campion naţional cu Minaur Baia Mare şi promotor al acestui eveniment a declarat: „Yuliya Dumanska a acceptat cu entuziasm propunerea noastră, fapt care ne bucură şi ne dă încrederea că proiectul nostru din acest an va avea un succes deplin! Yuliya este o tânără cu rezultate deosebite, care are deja un cuvânt important de spus în hand­balul de sală. Ne va face o deosebită plăcere să o avem alături de noi pe plaja de la munte. Ne vedem cu toţii în 6-9 iunie la competiţia supremă destinată cluburilor de beach handball din Europa!”