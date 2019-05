Bani mai mulţi de la CJ pentru drumurile judeţene

Buget mai mare cu 25% la Societatea Drumuri şi Poduri Maramureş. În acest an, Consiliul Judeţean a plusat în privinţa bugetului de venituri şi cheltuieli pentru lucrările la drumurile judeţene. Şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea, a reiterat încă o dată necesitatea reabilitării reţelei de drumuri judeţene, în condiţiile în care la începutul mandatului, pe doar 56 km fuseseră realizate investiţii majore.

Aleşii maramureşeni au aprobat în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean de ieri, 6 mai, bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri Maramureş S.A., pe anul 2019. “Bugetul este mai mare cu 25 % faţă de 2018. Veniturile prognozate se estimează să fie de 35.136 mii lei, iar cheltuielile de 33.463 mii lei, reprezentând un profit brut de 1.673 mii lei. Societatea îşi propune să atingă aceşti indicatori cu un număr mediu de salariaţi de 200 de oameni şi cu o productivitate a muncii de 175 mii lei. La veniturile din activitatea de bază se adaugă venituri din alte activităţi”, a punctat directorul general al societăţii de Drumuri şi Poduri, Emil Marinescu.

În ce priveşte cheltuielile de personal, acestea reprezintă 35% din totalul bugetului şi sunt mai mari cu 22% faţă de 2018. Pentru acest an sunt prevăzute şi cheltuieli în cuantum de 828 mii lei pentru utilaje şi dotări proprii.

“E un efort imens făcut de Consiliul Judeţean pentru societatea Drumuri şi Poduri pentru a se lucra pe drumurile judeţene. Angajaţii sunt plătiţi mult mai bine. Asta înseamnă că există şi aşteptări mai mari. Mesajul meu este acesta: să fiţi conştienţi de efortul financiar făcut în acest an de Consiliul Judeţean”, a accentuat şeful administraţiei judeţene, Gabriel Zetea.

Tot în şedinţa de ieri, consilierii maramureşeni şi-au dat acordul pentru planul de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2019. “Trebuie să identificăm toate sursele de finanţare pentru a oferi o soluţie pentru drumurile judeţene. La început de mandat, doar 56 de km erau reabilitaţi. Acum sunt 200 km cuprinşi în lucrări. mai avem patru tronsoane de drum pentru care avem aprobate studiile de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, proiecte pe care urmează să le depunem în vederea obţinerii finanţării”, a precizat Gabriel Zetea.

Conform stării de viabilitate, în Maramureş sunt încadrate la categoria de drumuri judeţene un număr de 39 de drumuri, în lungime totală de 786,7 km, iar poduri cu deschidere peste 5 metri sunt 128. Cele mai multe, respectiv peste 400 km, sunt în categoria drumurilor “cu îmbrăcăminte asfaltică uşoară”. Alţi 143 km sunt cu “îmbrăcăminte cu beton asfaltic”, 132 km sunt drumuri pietruite, 38 km sunt drumuri de pământ, iar 26 km sunt cu “îmbrăcăminte cu beton de ciment”.