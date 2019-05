Dosare penale pentru conducere sub influenţa alcoolului

Consumul de alcool constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor de circulaţie! NU CONDUCEŢI SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI! Poliţiştii rutieri au depistat marţi, 7 mai, doi bărbaţi care au condus autovehicule pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice.

• Luni dimineaţa, la ora 7.20, poliţiştii Biroului Rutier Baia Mare au depistat un bărbat, de 52 de ani, care, sub influenţa alcoolului, conducea un autoturism pe strada Transilvaniei. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolemie de 0.63 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

• Poliţiştii din Borşa, care efectuau verificări pe strada Ştrandului, au oprit pentru control un autoturism, condus de un bărbat, de 55 de ani, din oraş. În urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,74 mg./l. alcool pur în aerul expirat.

Conform procedurii, în cazul celor doi bărbaţi depistaţi conducând sub influenţa alcoolului s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, pe numele celor în cauză fiind întocmite dosare penale pentru săvârşirea de infracţiuni rutiere.