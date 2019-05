Speranța Cavnic – Sport Team Baia Mare 3-3 (1-1)

Echipa de fotbal old boys Sport Team Baia Mare s-a deplasat la Cavnic pentru un meci cu o echipă nou constituită, Speranţa, sub conducerea lui Nicolae Rai. Meciul s-a disputat pe terenul din Cavnic, de nerecunoscut după retragerea echipei Minerul Cavnic din Liga a IV-a. Vestiarele nu pot fi folosite, terenul plin de mușuroaie, însă cei care au organizat acest meci au încercat să-l facă practicabil pentru acest joc.

Prima repriză a fost echilibrată, ambele echipe practicând un joc bun, cu ratări la ambele porți. Primii care deschid scorul, sunt cei de la Sport Team, în urma unei lovituri de la 11 m, transformată de Bogdan Trif (min. 22). Gazdele reușesc egalarea în min. 35, prin Vlad Butuza. Partea a doua se desfășoară cu un plus de dominare pentru Sport Team, care preia conducerea jocului prin Bogdan Bîrle (min. 55). În min. 67, gazdele beneficiază de o lovitură liberă de la aproximativ 30 m, executată foarte bine de Cristian Ponde în bara tranversală, de unde revine la Loredan Suciu, pe fază, înscrie pentru 2-2. În continuare ambele echipe încearcă să înscrie, meciul fiind echilibrat, iar cei care o vor face sunt gazdele, prin Mihai Pavel (min. 80). Egalarea survine în minutul 88, în urma unei lovituri de la 11 m, obţinută de Bogdan Bîrle şi executată precis de Cristian Bărbos. Arbitrajul a fost asigurat de către Alexandru Bela, Paul Bode și Valentin Coț.

• Speranța Cavnic: Cornel Lobonț, Dalin Pop, Vlad Butuza, Cristian Deac, Robert Drinkal, Rareș Mihalca, Andrei Pașca, Paul Taraskozi, Cristian Ponde, Nicolae Rai, Loredan Suciu, Mihai Pavel, Raul Gyorfi, Lorand Slenger, Marius Ponde, Andrei Puha, Ionuț Filip și Bogdan Onișa. Antrenor: Nicolae Rai.

• Sport Team Baia Mare: Edy Costin, Darius Mihuț, Gheorghe Mateaș, Dorin Avram, Vasile Terec, Virgil Rațiu, Marius Hindli, Rareș Pop-Popescu, Daniel Lupuți, Cristian Bărbos, Bogdan Trif, Bogdan Bîrle, Marian Sabadâș, Florin Frenț, Daniel Gheighiș, Mario Bela, Daniel Chendrean. Antrenor: Ioan Marchiș.