Omul care l-a învăţat pe Nichita bărbătescul la Deseşti

A treia zi de Paşti ne-a venit vestea tristă că Petre Verdeş, din Deseşti, s-a stins din viaţă în localitatea La Lessy – Loraine, din Franţa. Petrecuseră Sfintele Sărbători împreună cu consăteanul nostru Petre Hotea, stabilit în Germania. Petre Verdeş este omul care a marcat viaţa artistică a satului în ultima parte a veacului trecut. S-a născut în urmă cu 62 de ani, într-o familie cu şase copii: Ioana (plecată şi ea prea devreme), Gheorghe, Aurica, Ţuţulie, Petre şi Ileana. Părinţii aveau moară, acolo pe malul apei. Parcă-l văd pe unchiul Petrea cu hainele albite de făină. Mătuşa Mărie, sora lui tata, era energia familiei. Oameni cu deschidere spre cei tineri. Ne primeau în casa lor pentru a ne marca evenimentele din viaţa noastră. Pe vremea când satul nu avea un loc de întâlnire pentru cei care plecam spre lume. Toţi fraţii şi-au făcut un rost în viaţă.

Petre, omul plecat prea devreme dintre noi, a terminat Liceul Pedagogic din Sighetu Marmaţiei, devenind un bun învăţător. A ieşit din regula catalogului, fiind fascinat de jocul şi cântecul satului. Priceperea şi măiestria a deprins-o la Ansamblul „Mara” al Casei de Cultură din Sighetul Marmaţiei, al cărui membru marcant a fost câţiva ani. Cu celebra formaţie a făcut turnee în ţară şi străinătate. Şi-a legat destinul de Tuţa, colegă de profesie şi parteneră în Ansamblul „Mara.” Din păcate, Tuţa s-a săvârşit din viaţă prematur. Petre nu şi-a părăsit catedra. Pentru el, sa­tul natal a fost agora spirituală. Harnic, priceput, devotat rădăcinilor, cu un grup de tineri a revigorat cântecul şi jocul satului Deseşti. A fost un admirabil instructor şi pentru elevi. Ajunşi la maturitate, evocă cu respect pedagogia şi priceperea luminatului învăţător.

Petre s-a ivit în viaţa satului Deseşti tocmai când jocul, cântecul, obiceiurile dădeau semne de oboseală sub presiunea civilizaţiei. Petre a intuit valoarea rădăcinilor satului. A demonstrat că tradiţia nu este împotriva civilizaţiei, ci o completează. Alături de Vasile Pop-Taina, vărul meu Petre a revigorat sentimentul românesc al fiinţei satului. Vasile şi Petre sunt devotaţii consăteni care au oprit vestejirea cântecului şi jocului în sat. Râvna lor se vede până în ziua de astăzi. Cei care menţin vigoarea tradiţiei amintesc de stilul lui Petre Verdeş. Ceea ce este un frumos omagiu adus celui care te învaţă. În urmă cu patru decenii, când marele poet Nichita Stănescu a onorat invitaţia deseştenilor, a avut parte de învăţătura lui Petre Verdeş. După recitalul lui Nichita, a urmat spectacolul gazdelor. Tinerii lui Petre erau într-o formă de zile mari. Nichita s-a prins în joc. Cum, firesc, nu-i cunoştea regulile, a inventat un fel personal de a juca. A inventat contratimpul. Petre a intervenit şi cu harul de instructor l-a învăţat pe marele poet Nichita Stănescu cum se joacă bărbătescul la Deseşti.

Era în octombrie 1979. De câte ori ne întâlneam, Nichita îmi amintea de profesorul de joc de la Deseşti. Am fost în armonie prietenească cu vărul meu Petre. Aşa ştiam să-i preţuiesc virtuţile. S-a schimbat lumea. Petre a cunoscut-o pe Marie-Angele, o franţuzoaică cu care şi-a refăcut familia. Am fost, cu Viorica, la ceremonia religioasă din biserica din Hărniceşti. Apoi ospăţul. Petre a luat decizia de a se muta în Franţa. Şi-a reconfigurat profesia. Venea anual acasă. Anul trecut, a venit cu Marie-Angele să-şi comemoreze părinţii. Ne-am adunat şirul de neamuri. Am avut răgaz de poveşti. Marie-Angele mi-a dăruit o monografie a localităţii ei, de la 1550, a cărei coautoare este. Semn al unei comunicări de durată.

Şi a venit marţea în care am primit vestea că Petre s-a stins din viaţă. Trupul neînsufleţit al lui Petre se întoarce la De­seşti (aşa a convenit cu Marie-Angele), alături de părinţii şi neamurile lui. Stejarul cel mare, din apropiere, veghează ma­rea călătorie. Aceasta este povestea scurtă a unui om care a făcut multe pentru satul lui.