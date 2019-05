Protest împotriva desfiinţării Şcolii Populare de Artă

Profesorii din cadrul Şcolii Populare de Arte “Liviu Borlan” Baia Mare iau atitudine împotriva deciziei Consiliului Judeţean de a desfiinţa şcoala. În acest context, Grigore Chira, profesor corepetitor, a protestat ieri, 8 mai, în faţa clădirii Palatului Administrativ. El a afişat o pancartă prin care arată că interesele conducerii CJ Maramureş şi ale ultimului director al Şcolii Populare de Arte, Marinel Petreuş, au dus la această situaţie care îi nemulţumeşte pe profesori, elevi şi părinţi. În continuare, se vor face demersuri pentru a schimba decizia consilierilor judeţeni. În instituţie învaţă circa 500 de elevi care ar fi trebuit să primească la absolvire diplome acreditate de Ministerul Educaţiei.

La 6 decenii de la înfiinţare, Şcoala Populară de Arte “Liviu Borlan” din Baia Mare e pe punctul de a rămâne o amintire. În ultima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean, aleşii maramureşeni şi-au dat votul pentru reorganizarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, ca urmare a comasării prin absorbţie a Şcolii Populare de Arte “Liviu Borlan” Baia Mare care se desfiinţează şi se atribuie denumirea Centrul Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale “Liviu Borlan” Maramureş.

“Şcoala Populară de Arte împlinea în acest an 60 de ani. Instituţia a fost înfiinţată în perioada interbelică sub denumirea de Conservator Popular. Iată că oameni harnici, de cinste, precum cei din conducerea judeţului, şi Marinel Petreuş, ultimul director, au reuşit şi au desfiinţat şcoala în săptămâna dinainte de Paşti. Ea nu mai există juridic. Nu se poate scoate un act de acolo, pentru că nu mai are certificat fiscal, nu se mai pot elibera diplome de absolvire. Instituţia era acreditată de Ministerul Educaţiei. Copiii au plătit o şcoală şi vor primi altceva. Instituţia cu care se comasează nu e acreditată pentru a face acest gen de activitate şi să dea acest gen de diplome. Aşa poţi să faci cursuri oriunde”, a spus Grigore Chira.

Dascălul a mai arătat că “Şcoala de Arte este o emblemă a judeţului. Aici au fost oameni care au predat, elevi care au crescut acolo: Mihai Olos, Narcisa Suciu, Paula Seling, Clara Săcăleanu, mulţi elevi care au absolvit această şcoală. E păcat să distrugem o şcoală doar pe principiul că putem. În momentul de faţă, noi nu mai existăm ca profesori. Sunt alte interese de a forma altceva acolo şi nu învăţământ artistic”.

În cursul zilei de ieri, profesorul Grigore Chira s-a întâlnit şi cu şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea, care neagă că ar fi vorba despre desfiinţare. El spune că e comasare şi că profesorii îşi vor menţine posturile şi în cadrul noii instituţii. Cu toate acestea, profesorii nu se încred în vorbele conducerii CJ, arătând că nici îna­inte de a se lua această decizie nu au fost consultaţi sau informaţi cu privire la ceea ce urmează.

În acest sens, demersurile pentru a împiedica desfiinţarea Şcolii Populare de Arte “Liviu Borlan” vor continua. Următorul pas va fi strângerea unei liste cu semnături. “Dorim să facem o campanie de strângere de semnături unde se va scrie: nu suntem de acord cu desfiinţarea Şcolii Populare de Arte Liviu Borlan. Desfiinţarea aceasta a fost făcută la propunerea vicepreşedintelui CJ Doru Dăncuş fără o minimă consultare cu profesorii de la şcoală sau cu cei de la instituţia cu care se va comasa. Nicio discuţie prealabilă nu a existat, a fost un demers făcut pe ascuns, iar consilierii au votat fără să ştie ce votează”, a adăugat Grigore Chira, profesor corepetitor.