Reabilitare pe DJ 187

La Consiliul Judeţean Maramureş s-a semnat marţi, 7 mai, contractul de proiectare şi execuţie pentru reabilitarea drumului judeţean 187, Leordina-Ruscova-Repedea-Poienile de Sub Munte.

Investiţia vizează realizarea de reparaţii pe 20 de km de drum, iar durata de execuţie este de 720 de zile. Primarii de pe Valea Ruscovei consideră că e un proiect important, mai ales că în zonă locuiesc peste 20.000 de maramureşeni. Mai mult, pentru unii aleşi judeţeni, investiţia e considerată a fi chiar “un eveniment istoric”, ţinând cont că reabilitările au cam ocolit acea parte de judeţ.

“Am avut la începutul mandatului 56 km reabilitaţi.Prioritatea noastră a fost reabilitarea drumurilor judeţene. Am obţinut contracte, finanţări pentru aproape 200 km în valoare de aproape 100 milioane de euro. Este un lucru excepţional, deja gândim următoarele tipuri de proiecte, următoarele tronsoane de drumuri judeţene pentru care am identificat surse de finanţare pentru a ajunge la finalul acestui mandat la câteva sute de km de drum judeţean care să satisfacă nevoile maramureşenilor. Azi vorbim despre un drum care nu ne face cinste la cum arată. Discutăm de ani de zile cu administraţiile locale, cu comunitatea locală de nevoia de a reabilita complet acest drum”, a punctat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.

Oficialul CJ a arătat că reabilitarea e mai mult decât necesară, deoarece drumul “nu are o fundaţie adecvată care să suporte traficul din zonă, mai ales că vorbim de o populaţie semnificativă de maramureşeni care au nevoie de un drum modern. Avem finalizată licitaţia, avem un câştigător. Pe Valea Izei avem contestaţii, dar suntem obişnuiţi, toate celelalte proceduri au fost contestate şi au fost câştigate în instanţă. Pe Valea Ruscovei vorbim de 20 de km de drum judeţean cu o valoare a contractului de 48 milioane lei cu un termen de execuţie de 720 de zile din care perioada de proiectare de 180 zile, iar etapa de execuţie efectivă a lucrărilor e de 540 de zile celandaristice”.

De execuţia lucrărilor se va ocupa o firmă din Maramureş. “În sfârşit, după cele 4 PNDL-uri, avem o firmă din Maramureş care a câştigat licitaţia la un tronson de drum. Sperăm să fie pe măsură şi calitatea lucrărilor”, a precizat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, George Moldovan.

La rândul său, managerul de proiect Claudia Breban a declarat că “sperăm să fie un contract de succes aşa cum am reuşit să finalizăm şi celelalte contracte. Sperăm că vom reuşi să ducem la bun sfârşit acest contract”.

DJ 187 se intersectează cu două drumuri clasificate: DN 18 (Leordina) şi DC 4 (Repedea).