„Domniţele râului”, fără şanse în faţa campioanei

• Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – AS Independenţa Baia Mare 6-0 (4-0) •

„Domniţele râului” nu au avut nicio şansă în faţa campioanei Universitatea Olimpia Cluj, AS Independenţa cedând cu scorul de 6-0 (4-0) în ultima etapă a sezonului regulat. Disputa din deplasare a început cum nu se poate mai prost pentru băimărence, care au rămas în primele cinci minute fără golgheterul formaţiei, Ioana Borodi suferind o entorsă la gleznă. Campioana şi-a rezolvat punctele încă din prima repriză, când conducea cu 4-0, pentru ca în partea secundă să mai înscrie de două ori. AS Independenţa a căzut pe poziţia a şaptea şi va juca în play-out pentru locurile 7-9, urmând să se lupte pentru aceste locuri cu Fair-Play Bucureşti şi CSŞ Târgovişte. Primul meci din această fază pentru formaţia antrenată de Liviu Ivasuc se va consuma pe 19 mai, acasă, cu Fair-Play Bucureşti.

• AS Independenţa Baia Mare: Ionescu – Rotari, Daneliuc, D. Pop, Rakos (Ţiţu) – Desmerean, Dragoş, A. Pop – Cotoş, Predoi, Borodi (Oneţ).

Rezultatele ultimei etape din sezonul regulat: Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – AS Independenţa Baia Mare 6-0; Universitatea Alexandria – Heniu Prundu Bârgăului 1-2; Universitatea Galaţi – Vasas Femina Odorhei 4-0; Fortuna Becicherecu Mic – CSŞ Târgovişte 5-0; AFC Fair-Play Bucureşti a stat.