Şcoala Populară de Arte ”Liviu Borlan” nu se desfiinţează!

Instituţia devine secţie a “Centrului Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale”

Din cauza faptului că se încearcă prin diferite mijloace dezinformarea opiniei publice cu privire la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Maramureş, privind comasarea prin absorbţie a Şcolii Populare de Arte ”Liviu Borlan” Baia Mare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, reprezentanţii administraţiei judeţene vin cu clarificări.

Prima şi cea mai importantă clarificare este aceea că Şcoala Populară de ”Arte Liviu” Borlan nu va mai fi o entitate juridică de sine stătătoare, ci va deveni parte a Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ”Liviu Borlan”, cu un şef care va conduce această secţie.

Programa pentru anul şcolar 2019 – 2020 va fi stabilită în vara acestui an, însă şi noua organigramă prevede tot 19 posturi de profesori, câţi sunt în prezent, cu menţiunea că se doreşte scoaterea la concurs a posturilor aflate în prezent la plata cu ora, pentru a fi ocupate de profesori titulari.

Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala de Arte ”Liviu Borlan” rămâne cu aceeaşi întrebuinţare educaţională, iar elevii înscrişi la diferite specializări nu vor avea de suferit, diplomele de absolvire eliberate la finalul anilor de studiu de către Ministerul Educaţiei Naţionale fiind aceleaşi ca şi până în prezent, iar cursurile se vor desfăşura, şi de anul viitor, în aceleaşi spaţii. Mai mult, pentru a nu fi afectată programa educaţională a anului şcolar 2018 – 2019, profesorii vor rămâne pe funcţii până la 1 iulie 2019, urmând ca, în noua organigramă, să opteze pentru un post similar în cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ”Liviu Borlan”. Posturile vacante (ocupate de profesori la plata cu ora) vor fi scoase la concurs, iar în cazul profesorilor titulari, aceştia vor fi transferaţi, cu acordul lor, pe noua structură.

Totodată, s-a avut în vedere şi protestul iniţiat în faţa instituţiei Consiliului Judeţean de către Grigore Chira, profesor al Şcolii Populare de Arte ”Liviu Borlan”, care a omis să menţioneze în declaraţiile făcute presei că nu se va regăsi pe noua organigramă, deoarece este imperios necesar ca profesorii să aibă studii superioare, studii pe care Grigore Chira nu poate dovedi că le are. Dacă îşi va finaliza studiile superioare în domeniu şi Secţia Populară de Arte a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ”Liviu Borlan” va avea posturi vacante, se va putea înscrie la concurs.

Reorganizarea celor două instituţii de cultură a avut ca principale obiective o politică unitară şi o viziune strategică

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre se arată că noii instituţii i se atribuie denumirea de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale ”Liviu Borlan” Maramureş. Totodată, s-a constatat că cele două instituţii de cultură au asemănări şi trăsături comune, respectiv promovează valorile culturale, artistice, tradiţionale şi contemporane, autohtone şi universale, pe plan comunitar, naţional şi internaţional, prin intermediul spectacolelor, prin activitatea de instruire, formare şi educaţie permanentă, precum şi prin iniţierea şi desfăşurarea proiectelor şi a programelor cultural artistice, în vederea formării, educării şi dezvoltării personale.

Reorganizarea celor două instituţii de cultură are ca principale obiective o politică unitară şi o viziune strategică, respectiv centralizarea resurselor financiare, umane şi materiale şi exercitarea unui management unitar. Se doreşte o conducere unitară a activităţii, care poate oferi perspectiva elaborării unor programe şi proiecte care să utilizeze şi să pună în valoare toate resursele de care dispune instituţia şi să acopere toate nevoile de cultură, pe categorii de beneficiari şi tipuri de servicii oferite.

Prin această reorganizare va putea fi elaborat şi ges­tionat un singur buget de venituri şi cheltuieli, existând o mai bună organizare şi distribuire a sarcinilor şi atribuţiilor, astfel încât să se obţină rezultate optime pe toate tipurile de activităţi. Va exista un singur aparat administrativ care să asigure activitatea economică, financiar-contabilă, administrativă, gestiunea resurselor umane, ceea ce generează economii la bugetul de stat.

Gabriel Zetea: ”Noua organigramă cuprinde tot 19 posturi de profesori”

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea face un apel către reprezentanţii mass-media locale şi centrale de a se documenta atunci când elaborează un material în care este implicat numele instituţiei judeţene. ”Codul deontologic al jurnalistului spune că o informaţie trebuie verificată din trei surse. Din păcate, jurnalişti total neprofesionişti au luat doar partea de can-can din tot protestul lui Grigore Chira şi, în loc să îmi ceară şi mie un punct de vedere, au ales să prezinte doar opinia profesorului care, în mod normal, nu poate fi profesor, atâta timp cât nu are o diplomă care să ateste că a finalizat studiile superioare. Voi cere să ni se pună la dispoziţie toate documentele din care reiese modul în care a funcţionat Şcoala Populară de Arte şi câte astfel de cazuri s-au mai înregistrat aici. Nu vreau să amestecăm partea politică în administraţie, nu am făcut-o nici până acum şi nu vreau să o fac nici pe viitor. Mereu am susţinut că, atunci când ne ocupăm de administraţie, trebuie să dezbrăcăm haina politică, însă prea puţini înţeleg cu adevărat acest mesaj.

Aşa cum am precizat şi în şedinţa Consiliului Judeţean, această reorganizare a Şcolii Populare de Arte nu afectează profesorii, fiind prevăzute tot 19 posturi şi în noua organigramă, doar că îmi doresc ca profesorii care predau aici să fie cu adevărat specializaţi în această profesie. Reducem posturile de conducere la un singur manager şi un singur cotabil-şef; contabilul-şef de la Şcoala Populară a acceptat deja să fie mutat ca şi contabil în noua structură. Personalul auxiliar al unităţii şcolare are posibilitatea de a opta pentru posturile care se regăsesc în noua organigramă, iar acolo unde situaţia o impune, vom organiza concurs. Angajaţii Şcolii Populare rămân, pe mai departe, în structurile Consiliului Judeţean Maramureş, însă se vor regăsi în altă parte. Noul manager care va fi desemnat în maximum 120 de zile de la adoptarea hotărârii de Consiliu Judeţean se va ocupa să aplice această organigramă”, a conchis preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea.

Biroul de presă al Consiliului Judeţean Maramureş