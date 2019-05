Doina românească interpretată într-o formă inedită

Duminică, 19 mai, de la ora 21.15, la Teatrul de Artă Bucureșt. NOD (New Old Doina) – duo-ul format din artiștii Maria Casandra Hauși, câști­gă­toarea „Marelui Premiu și Trofeu Maria Tănase” și Sorin Romanescu, unul dintre cei mai importanți chitariști români de jazz – va îmbina într-o formă inedită Doina Românească („Horea p-alungu” – Hori din Țara Maramureșului) cu sonoritățile acustice și electronice din sfera jazzului.

Anul acesta, Doina împlinește 10 ani de când a fost inclusă pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanităţii UNESCO, iar artista Maria Casandra Hauși, una dintre puținii reprezentanți autentici ai acestui gen muzical tradițional din România, va susține toate concertele din 2019 sub egida celebrării unui deceniu de recunoaștere internațională a Doinei. Maria Casandra Hauși încearcă să prezerve aceste valori neatinse, fie că urcă pe scenă singură – neacompaniată, ori alături de Grupul Iza, de rapsodul Nicolae Pițiș, declarat de UNESCO „Tezaur Uman Viu” sau de artiști din alte sfere muzicale precum Sorin Romanescu în proiectul NOD, Nicu Covaci – PHOENIX, de cei „Şapte muzicieni din șapte țări” din proiectul internațional „Roots Revival Romania” ori alături de trupa Subcarpați sau chiar cu Taraf de Caliu etc. Despre Doină, interpreta spune că datorită caracterului său universal, aceasta „își are locul binemeritat alături de genuri de muzică tradiți­o­nală din întreaga lume, precum fado sau blues.”

Maria Casandra Hauşi s-a născut în Baia Mare. A fost zămislită, crescută și educată într-o familie de artiști. A prins de la bătrânii locurilor meşteşugul fără vârstă al „Horilor în grumaz” – „Horea Lungă”. A absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, la clasa domnilor profesori Alexandru Farcaș, Gheorghe Roșu și Mugurel Scutăreanu. Laureată a Marelui Premiu şi a Trofeului „Maria Tănase” (juriu prezidat de Tudor Gheorghe), a marcat și celebrat intrarea Doinei în Patrimoniul Imaterial Unesco prin lansarea albumului de muzică tradiţională intitulat „Doina – Horea Lungă – Cântec Arhaic Românesc din Maramureş”.

Sorin Romanescu este unul dintre cei mai im­portanți chitariști de jazz. Personalitatea sa muzicală nu se limitează însă doar în zona jazz-ului și a im­pro­vizației. La început a studiat chitara clasică, a fost basist în trupa Sarmalele Reci (a înregistrat albumul de debut „Țara te vrea prost”), a colaborat cu coregrafi de dans contemporan (Florin Fieroiu, Vava Ștefănescu, Eduard Gabia, Andreea Novac, Mihai Mihalcea), a sus­ținut concerte de muzică contemporană în cadrul unor festivaluri naționale și internaționale, iar de mai mulți ani este colaborator permanent al cantautorului Alexandru Andrieș. Ca muzician de jazz, s-a format la clasa de impro­vi­zație a pianistului Marius Popp și mai târziu s-a consacrat pe scena jazz-ului în cvartetul saxofonistului Garbis Dedeian.

Pentru muzica filmului documentar „Afacerea Tă­nase” a fost nominalizat la Premiul Gopo, iar pentru filmul artistic “Câini” a primit Premiul Gopo pentru cea mai bună muzică originală.