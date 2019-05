Camelia Crişan regizează primul ei musical

Cântăreaţa Camelia Crişan îşi va susţine, spre finalul acestei luni, examenul de licenţă la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca expunând un spectacol regizat chiar de ea, mai exact o adaptare după cunoscutul film muzical american „La La Land”. Munca la acest spectacol a început în urmă cu mai bine de un an cu traducerea şi adaptarea scenariului. A urmat conturarea concepţiei regizorale şi alegerea distribuţiei. Între timp, acest proiect a atras o serie de colaboratori încântaţi atât de povestea spectacolului, cât şi de talentul băimărencei Camelia Crişan. Marele eveniment se va bucura de intrare liberă astfel că toţi cei curioşi să descopere „Oraşul Stelelor” sunt aşteptaţi în data de 22 mai, de la ora 19, în Sala Studio a Academiei Naționale de Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

•„Dragoste la prima vedere”

Reporter: În data de 22 mai, îţi vei susţine examenul de licenţă, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, iar acesta va presupune expunerea unui spectacol regizat de tine. Care va fi programul evenimentului şi cine va face parte din comisia de examinare?

Camelia CRIŞAN: Cei patru ani de facultate parcă au zburat, suntem în toiul pregătirilor pentru spectacolul ,,Orașul Stelelor”, o adaptare după cunoscutul film muzical american ,,La La Land”. Da, evenimentul va avea loc în data de 22 mai, începând cu ora 19, în Sala Studio a Academiei Na­țio­nale de Muzică ,,Gheor­ghe Dima” din Cluj-Napoca, iar intrarea va fi liberă. Comisia va fi alcătuită din doamnele mele profesoare Anca Mihuț, Nicoleta Demian, Ina Hudea și Livia Gună.

R.: Acest spectacol este, de altfel, primul tău musical regizat de tine. Care e povestea lui?

C.C.: Am văzut filmul ,,La La Land” la cinema și pot spune că a fost ,,dragoste la prima vedere”. Am decis pe loc că vreau să transform povestea într-un spectacol adaptat pentru scenă, poate și pentru că m-am regăsit în aceasta, am râs și am plâns odată cu personajele, am trăit prin ele la fel de intens și la următoarele vizionări ale filmului. ,,Orașul stelelor” urmărește povestea Miei, o actriță aspirantă, și a lui Sebas­tian, un muzician îndrăgostit de jazz, care se zbat să atingă succesul într-un oraș în care prea multe vise și inimi sunt frânte zi de zi. Adaptarea surprinde bucuriile, dar și dezamăgirile cotidiene a doi tineri în încercarea lor de a-și îndeplini visurile.

• Masterat în regie de musical

R.: Cât timp ai pregătit acest spectacol şi ce a presupus munca pentru acest examen de licenţă?

C.C.: Lucrez pentru acest spectacol de mai bine de un an, am început cu traducerea și adaptarea scenariului, apoi concep­ția regizorală și alegerea dis­tri­buției. Trebuie să le mul­țumesc doamnelor mele profesoare Ina Hudea, care-mi este îndrumătoare, și Livia Gună, care a realizat coregrafia, colegilor mei talentați care au acceptat să ia parte la proiect și și-au dedicat timpul liber repetițiilor și studiului, Daianei Jelescu, coordonator Ro­yal Dance Academy, pentru că a acceptat să-și implice o parte din elevii școlii ei de dans în două momente muzicale, DJ-ului cu care colaborez la orice fel de evenimente, Vlad Colciar de la Crazy Sound pentru sonorizare, fotografului meu Paul Pleșa pentru minunatul afiș, Daleea Fashion House pentru ținutele personajului principal feminin și, nu în ultimul rând, unor oameni speciali care au crezut în spectacolul nostru și ne sprijină, dar doresc să rămână anonimi. Le mulțumesc celor care ne susțin prin promovare și care vor fi în public în data de 22 mai.

R.: După absolvirea academiei, ai în plan să-ţi continui studiile, de a le perfecţiona?

C.C.: Am ales să mă îndrept spre regie de musical și voi continua studiile la masterat. Sper să reușesc să-mi păstrez bursa și să îmbin facultatea cu toate celelalte proiecte pe care le am în desfășurare.

• Agenda pe 2019 și 2020 e deja plină

R.: Între timp, predai actorie şi canto, în Cluj-Napoca. Care e povestea acestei colaborări?

C.C.: Acum ceva timp am decis să-i predau canto unei prietene pentru a câștiga experiență și a vedea cum mă simt în postura de profesor. Evo­luția acesteia a fost neașteptat de bună. Între timp, am absolvit modulul pedagogic și mă gândeam să-mi încerc norocul la o școală privată de muzică, însă, deocamdată, timpul nu-mi permite să mă angajez full time. Draga mea profesoară de suflet, Ina Hudea, m-a recomandat la Royal Dance Academy despre care vă spuneam mai sus, ca profesoară de actorie pentru copii, să vedem cum ar prinde la public un astfel de concept. Mi-am format o grupă de 10 elevi cu vârste cuprinse între 4 și 9 ani și predau două ore pe săptămână, într-o lo­ca­ție frumoasă în centrul Clujului. Pregătim primul nostru spectacol, copiii mă iubesc și eu pe ei. E o adevărată încântare! Între timp, au început să mă contacteze părinți și ado­lescenți dornici de a face canto în particular cu mine. Astfel, viața mea s-a schimbat radical de la începutul anului 2019, cel puțin activitatea din timpul săptămânii și niciodată n-aș fi crezut că predatul mă va face atât de fericită și împlinită.

R.: Care e agenda ta pentru restul anului? Unde ai programate concerte, evenimente?

C.C.: Din fericire, agenda pe 2019 și 2020 e plină, cânt muzică ușoară, populară, etno și mă acompaniez la flaut la evenimente în toată țara; de Ziua Femeii am cântat la Dublin, iar spre finalul anului voi lua parte, din nou, la turneul 100 pentru România cu Bigg Dimm a’Band. Îmi doresc doar putere să cânt și să-i încânt pe toți cei care mă invită să le fiu alături, să reușesc să îm­bin toate pasiunile mele și să rămân la fel de fericită și plină de viață.