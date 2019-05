La Tg. Lăpuş • O jumătate de secol de învăţământ special

Şcoala Ajutătoare din Tg. Lăpuş s-a înfiinţat în data de 15 ianuarie 1969, având ca obiectiv principal şcolarizarea elevilor cu cerinţe educative speciale din bazinul Ţării Lăpuşului şi, totodată, pregătirea lor pentru integrarea socială şi profesională.

Din anul 1992, denumirea se schimbă în „Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe”, iar din anul 2010 devine „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă”. De-a lungul timpului, au absolvit şcoala peste 1.150 de elevi, primul director a fost Ioan Bodea iar actualmente este Sorin Vatavului. Clădirea şcolii a fost construită în 1900 şi a funcţionat ca Judecătorie Locală până în 1968. În următorul an, în baza Deciziei nr. 128 a Consiliului Popular Orăşenesc Tg. Lăpuş, clădirea şi unele mijloace fixe trec în administrarea Şcolii Ajutătoare. Bineînţeles că, de-a lungul timpului, şcoala a fost reparată, extinsă şi modernizată. Începând cu anul 2001, în urma semnării unui protocol între Ministerul Educaţiei şi Cercetării – prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş şi Consiliul Judeţean Maramureş, şcoala a trecut sub tutela Consiliului Judeţean. În sala de spectacole a Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiş” cu ocazia aniversării, au fost prezenţi numeroşi invitaţi care direct ori indirect au avut ori au tangenţe cu Centrul Şcolar. Amfitrionul a fost Sorin Vatavului, director la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg. Lăpuş. Acesta a făcut o prezentare cu datele marcante de la începutul şcolii şi până în prezent. Au fost amintiţi toţi directorii şi profesorii care s-au perindat în cei 50 de ani de existenţă şi a fost ţinut un moment de reculegere în memoria celor dispăruţi. Au luat cuvântul mulţi dintre cei invitaţi, elogiind şi subliniind aportul fiecărui profesor, s-a rememorat cadrul legal de întemeiere şi s-a făcut o retrospectivă istorică a procesului de evoluţie a învăţământului dedicat copiilor cu dizabilităţi.

„Indubitabil, copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparen­ţelor, nu au timp să aştepte. De aceea, procesul educaţiei incluzive este susţinut de o serie de documente cu caracter european şi internaţional. Educaţia Incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.” – subliniază Mitru Leşe, primar al oraşului Tg. Lăpuş.

În încheiere, directorul C.S.E.I. Tg. Lăpuş Sorin Vatavului, a declarat: „Ştim cu toţii că şcolile speciale necesită un personal aparte, bine pregătit, dar mai ales apropiat de nevoile acestor categorii defavorizate de copii. Deseori trebuie să suplinească absenţa familiei, să găsească moda­li­tăţi de lucru specifice pentru fiecare copil în parte. Nu este uşor şi, de aceea, orice progres al copilului, fie el cât de mic, pentru noi înseamnă foarte mult”. Pentru acei copii şi profesori „speciali”, le urăm şi noi „La mulţi ani” şi reuşite pe toate planurile!