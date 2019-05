Portret aniversar • Dr. Ioan Boloş – medic scriitor a împlinit 70 de ani

S-a născut la 20 Mai 1949, în comuna Fărcaşa din judeţul Maramureş. După absolvirea Liceului Teoretic din Baia Sprie, în anul 1967, a urmat Institutul de Medicină şi Farmacie din Cluj, promoţia 1974.

Între 1974 1977 a fost medic de Medicină Generală în comuna Săuca (jud. Satu Mare), apoi a lucrat ca medic de întreprindere, între 1977 – 1979, la I.P.L. Tăşnad. După specializarea în Boli Interne între 1979 – 1982, efectuată la Clinica Medicală I din Cluj, a devenit medic specialist interne la Spitalul orăşenesc din Tăşnad, apoi la Spitalul Municipal din Satu Mare.

Urmează a doua specializare, în Cardiologie, între anii 1988 – 1991. În 1992 susţine examenul de medic primar în Boli Interne, iar în 1933 examenul de medic specialist în Cardiologie, apoi de medic primar cu competenţă în Electrocardiografie.

A fost medic şef la Policlinica Judeţeană. În 1988 a devenit director adjunct al Direcţiei Sanitare Satu Mare, iar la începutul anului 1999, a fost ales director general al Casei de Asigurări de Sănătate, până la cererea de eliberare din funcţie în luna aprilie a aceluiaşi an.

În paralel cu bogata sa activitate profesională, Dr. Ioan Boloş este cunoscut şi ca un talentat scriitor, publicând mai multe povestiri şi romane. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1983 şi membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din 1992. A debutat în anul 1978 cu volumul „Fântâna vulturilor”, la Editura „Dacia” din Cluj, obţinând premiul de debut. La aceiaşi editură i-a mai apărut, în anul 1982 „Intoarcerea fiilor”. La Editura „Albatros” din Bucureşti apare „Vizitele necunoscutei”, în anul 1983, urmează volumul „Călători ca apele”, la Editura „Dacia”, în anul 1986. Romanul „Iubeşte-ţi clipa” apare la aceiaşi editură în anul 1991. Volumul „Despre fosta societate a vitelor eroine” este publicat în anul 1996 tot sub egida Editurii „Dacia”. În anul 2009 la Editura „Limes” din Cluj a apărut romanul „În numele tatălui”

Dr. Ioan Boloş a lucreat ca medic primar cardiolog şi medic primar Medicină Internă în cadrul Spitalului Judeţean Satu Mare.

În prezent lucrează în cabinetul său particular

Medic scriitor cu renume, originar de pe plaiurile Maramureşului, reprezintă cu cinste atât tagma oamenilor în alb, cât şi cea a condeielor cu har din ţara noastră.

Dr. Felix MARIAN