Ministrul Afacerilor Interne la Zilele Maramureşului

Zilele Maramureşului au debutat ieri, 17 mai, cu o şedinţă festivă, organizată în holul Palatului Administrativ din Baia Mare. Aici au fost prezenţi oficialii din conducerea judeţului, consilieri judeţeni, responsabili ai instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean, viceprimarul municipiului Baia Mare, Noemi Vida, reprezentanţi ai delegaţiilor din Lituania, Polonia, Ucraina şi Republica Moldova. O prezenţă aparte a fost cea a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a venit însoţită de prefectul judeţului Maramureş, Vasile Moldovan şi şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea, alături de care s-a aflat şi în vizita efectuată în localităţile afectate de inundaţii.

“Maramureşenii m-au primit cu atâta căldură. Sunt onorată ca azi să fiu lângă dumneavoastră la acest frumos eveniment. Eu identific Maramureşul cu un mic colţ de rai şi vă mulţumesc că m-aţi primit în frumosul dvs colţ de rai. Aici se promovează valori tradiţionale, aici sunt oameni calzi, primitori. Îmi pare rău că azi am văzut pe chipul maramureşenilor şi tristeţe. În aceste momente e importantă solidaritatea. Am simţit şi solidaritate. Şi cred că e important ca în aceste momente să fim solidari cu oamenii. Mă bucur că nu au fost pierderi însemnate. Le doresc maramureşenilor zile frumoase şi să fie împreună în aceste momente”, a punctat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea a ţinut să adreseze mulţumiri celor implicaţi în organizarea celei de-a cincea ediţii a evenimentului.

“Le mulţumesc tuturor instituţiilor de cultură din subordinea CJ pentru efortul depus ca această manifestare a noastră, a maramureşenilor să fie una de succes. E o manifestare de care se bucură nu numai băimărenii, dar şi ceilalţi pentru că din Borşa până în Seini sau din Cupşeni până în Bicaz, comunităţile organizează manifestări care scot în evidenţă tot ce are mai frumos Maramureşul: portul, cântecul, jocul, tradiţiile strămoşeşti pe care sper că le vom păstra cu multe eforturi, autentice”, a punctat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Pe lângă discursurile oficialităţilor, participanţii au putut să cunoască şi reprezentanţii delegaţiilor din regiunile înfrăţite cu Maramureş, zone cu care Maramureşul colaborează sau intenţionează să aibă în viitor un parteneriat.

După şedinţa festivă a urmat parada portului popular care a aşezat la start şi “caii unirii”, adică patrupedele ce au însoţit delegaţia care a refăcut Drumul Unirii până la Alba Iulia, anul trecut. În fruntea alaiului s-a aflat Fanfara Municipală condusă de dirijorul Florian Mătăsaru. După delegaţia oficialităţilor centrale, judeţene şi locale, au fost reunite ansambluri folclorice din diferite zone ale ţării, invitaţii străini, dar şi “dacii liberi”. Atmosfera de sărbătoare a fost umbrită de un incident “electoral”. Înainte de debutul paradei, câteva persoane s-au strîns în zona Palatului Administrativ din Baia Mare şi au scandat “Hoţii”, dând de înţeles că se aşteptau să o zărească şi pe Viorica Dăncilă, premierul României. Persoanele au fost liniştite ulterior de forţele de ordine, iar glasurile lor menite să-i taxeze pe actualii politicieni, au fost acoperite de sunetele fanfarei.