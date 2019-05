Ministrul Carmen Dan a evaluat pagubele inundaţiilor de la Săliştea de Sus

Ruperea de nori care s-a abătut asupra oraşului Săliştea de Sus în noaptea de miercuri spre joi, 15/16 mai 2019 a afectat 46 de gospodării. În dimineaţa zilei de vineri, 17 mai 2019, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea şi prefectul de Maramureş, Vasile Moldovan s-au deplasat la Săliştea de Sus, pentru a evalua pagubele produse de viitură. Vizita de lucru a fost una de nivel înalt, la faţa locului ajungând şi ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. După discuţiile care au avut loc la Primăria oraşului Săliştea de Sus, echipa operativă s-a deplasat în zonele afectate de inundaţii.

”Aceasta este particularitatea unor astfel de fenomene cu caracter de viitură. Vin cu o viteză uluitoare şi trec la fel de repede. Pe mine mă interesează în ce măsură putem noi să sprijinim administraţia locală şi comunitatea din Săliştea de Sus, dar am înţeles că echipele operative sunt deja în teren, pentru estimarea pagubelor produse. Un lucru este sigur: acolo unde sunt aceste alunecări de teren, zonele trebuie consolidate. Trebuie să vedem cum putem ajuta administraţia locală să îşi pregătească un studiu geo pe aceste terenuri. Chiar dacă oamenii au ştiut că îşi ridică construcţii pe zone inun­dabile, nu putem să îi luăm şi să îi mutăm în altă parte, deci trebuie să identificăm cea mai bună formulă pentru a veni în sprijinul lor. Trebuie să intervenim în consolidarea malurilor şi construcţiilor, pentru a evita pe viitor astfel de evenimente neplăcute. Trebuie să înţelegem cu toţii că este o situaţie neplăcută la nivel naţional, însă nu poţi, în doi ani, să faci ce nu s-a făcut în 20 de ani. Însă Guvernul actual a intervenit mereu în ultima perioadă şi vom interveni şi la Săliştea de Sus. Cunosc cât de implicat şi conectat este preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, la problemele comunităţii şi vom rezolva problemele de la Săliştea de Sus. Am vrut să văd cu ochii mei despre ce e vorba, iar Ministerul Afacerilor Interne oferă mereu suport pentru comunităţile locale. În aceste zile de foc am avut mii de pompieri, poliţişti şi jandarmi care au intervenit în întreaga ţară pentru a rezolva probleme similare”, a declarat ministrul Carmen Dan.

Gabriel Zetea: CJ Maramureş este alături de adminis­traţia locală şi cetăţenii din

Săliştea de Sus

Şeful administraţiei judeţene, Gabriel Zetea a mulţumit ministrului Carmen Dan pentru că a făcut efortul de a veni în Maramureş şi pentru faptul că s-a deplasat în Săliştea de Sus, alături de conducerea judeţului. ”Nu este puţin lucru ca un ministru de Interne să se deplaseze la faţa locului în caz de calamităţi şi suntem cu sufletul alături de toţi cei care au avut de suferit din cauza inundaţiilor. Nu există moment mai greu în viaţa unui om decât atunci când ajunge la medic sau atunci când intemperiile vieţii îi iau agoniseala de o viaţă. De aceea a fost extrem de important să le arătăm locuitorilor din Săliştea de Sus că suntem alături de ei şi vom fi şi în continuare. Le mulţumim tuturor celor care se află încă în teren şi doresc să îl asigur pe primarul Ştefan Iuga de faptul că vom face tot ce este necesar pentru a rezolva problemele de aici în cel mai scurt timp”, a conchis preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Şi primarul Ştefan Iuga a declarat că s-a întocmit un prim raport operativ care a fost prezentat ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, prefectului judeţului Maramureş, Vasile Moldovan şi preşedintelui Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea. ”Nu am mai avut asemenea intemperii de peste 20 de ani, iar viitura ne-a luat prin surprindere. Sunt afectate 46 de construcţii, curţi şi beciuri, probleme fiind înregistrate în întreaga localitate. Avem şi două alunecări de teren, sperăm să primim sprijinul necesar atât de la Guvernul României, cât şi de la Consiliul Judeţean Maramureş. Personal, mulţumesc şi eu ministrului Carmen Dan şi conducerii judeţului Maramureş pentru faptul că au venit să vadă problemele cu care ne confruntăm aici, la noi acasă”, a precizat primarul Ştefan Iuga. (a.b.m.)