Parteneriat între rezerviştii maramureşeni şi ucraineni

Asociaţia naţională a cadrelor militare în rezervă şi retragere din Ministerul Afacerilor Interne – Filiala „Pintea Viteazu” Maramureş a încheiat un protocol de colaborare cu Organizaţia publică „Asociaţia regională Ivano-Frankivsk a veteranilor Ministerului Afacerilor Interne” din Ucraina.

Parteneriatul a fost parafat la Palatul Administrativ din Baia Mare în prezenţa prefectului şi subprefectului de Maramureş. După semnare, ambele părţi au acordat distincţii şi diplome de merit. Colonel (r) Ioan Ceterchi, preşedintele rezerviştilor maramureşeni, a declarat: „Le spunem bun venit colegilor noştri din Ucraina. Sperăm că se simt bine pe meleagurile noastre. De asemenea, suntem onoraţi pentru că am fost primiţi la Instituţia Prefectului judeţului Maramureş. Cu ocazia acestei vizite, am făcut un program pentru oaspeţii noştri. Astfel, vom vizita câteva obiective importante din Baia Mare, precum Muzeul de Mineralogie, cel judeţean, Turnul Ştefan, Bastionul Măcelarilor, Muzeul Satului, după care mergem în Chiuzbaia la colegul nostru lt.col. (r) Romică Breban, pentru a vizita muzeul acestuia. El l-a creat în curtea casei, cu tradiţii locale, dar şi cu obiecte din minerit. Spre seară vom organiza cina festivă la o pensiune din afara oraşului, unde sunt şi cazaţi. Protocolul semnat presupune nişte activităţi comune chiar în acest an”. Col. (r) Kovalenko Volodymyr Olexiovyci, preşedintele Organizaţiei „Asociaţia Regională Ivano – Frankivsk a Veteranilor Ministerului Afacerilor Interne” din Ucraina a spus: „În primul rând, vă mulţumesc tuturor pentru invitaţie. Din câte cunosc, oraşele Baia Mare şi Ivano – Frankivsk sunt înfrăţite de mult timp, legându-se o prietenie frumoasă între cele două părţi. Parteneriatul nostru doar vine să întărească această legătură. Suntem pentru prima dată în Maramureş, însă am rămas plăcut surprinişi până acum şi pentru asta vă mulţumim. Prin semnarea acestei convenţii, confirmăm încă odată că această prietenie între ţările noastre este puternică. Vom derula activităţi comune cuprinse în program. De asemenea, am convenit ca partea română să ne viziteze, la rândul ei, în prima jumătate a lunii iunie 2019. Astfel, vă invit pe toţi cei prezenţi să faceţi parte din această delegaţie, pentru a ne onora cu prezenţa”. Oaspeţii ucraineni s-au mai întâlnit cu primarul municipiului, Cătălin Cherecheş, dar şi cu cei din conducerea IPJ Maramureş.

Cele două părţi au convenit, prin semnarea protocolului de ieri, crearea bazei unei colaborări stabile, permanente prin întocmirea Programului de activităţi pe anii 2019 – 2020, cu responsabilităţi şi termene de îndeplinire. De asemenea, părţile s-au obligat să se informeze reciproc privind organizarea activităţilor facultative schimburilor de experienţă de scurtă durată, precum şi despre alte acţiuni şi evenimente de interes comun. Nu în ultimul rând, părţile vor întocmi proiecte transfrontaliere de interes comun, stabilind grupuri de lucru, coordonare şi control, dar vor şi stabili bugetul de cheltuieli pentru activităţile cuprinse în programele stabilite.