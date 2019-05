Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare, vizitat de Premierul României şi Ministrul Sănătăţii

Sâmbătă, 18 mai 2019, la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare a fost prezent Premierul României, Viorica Dăncilă, alături de ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, prefectul judeţului Maramureş, Vasile Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea şi alţi reprezentanţi guvernamentali.

Oficialităţile au vizitat Unitatea de Primire Urgenţe şi Laboratorul de Radioterapie, au purtat discuţii cu pacienţii şi cu personalul medical al spitalului.

Una din pacientele Laboratorului de Radioterapie a adresat cuvinte de mulţumire ministrului sănătăţii. „Mi-a mulţumit că am făcut posibil să existe radioterapie la Baia Mare, având în vedere că este o pacientă cu o afecţiune oncologică şi, teoretic, pentru radioterapie ar fi trebuit să meargă în alte centre”, a declarat ministrul sănătăţii, Sorina Pintea.

În cadrul întâlnirii cu cadrele medicale s-a abordat problema pensionării femeilor, precum şi stabilirea unei zile naţionale a medicului din România.

La finalul vizitei, Premierul Viorica Dăncilă a declarat că Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare este un exemplu de bune practici pentru alte spitale din ţară. „Am văzut că aici e un colectiv foarte implicat care împreună cu Consiliul Judeţean Maramureş au reuşit să se doteze, au reuşit să creeze un val de încredere pentru pacienţii din zonă şi nu numai. Am discutat cu medicii de aici, am văzut implicarea lor şi, aş spune, sufletul care-l pun în tot cea ce fac. Am vrut să văd acest spital şi pentru faptul că aici a fost manager ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, şi am vrut să văd ce a putut realiza şi care e impresia colectivului de aici referitor la ministrul sănătăţii. Eu personal am o impresie foarte bună despre Sorina Pintea”, a mai precizat Viorica Dăncilă.

