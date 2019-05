Staţie SMURD în Şomcuta Mare

Ministrul Carmen Dan s-a deplasat la staţia de pompieri din Şomcuta Mare, pentru a vedea locul unde va fi înfiinţată viitoarea staţie SMURD. Aici, lucrările avansează cu repeziciune.

”În măsura în care voi putea identifica mai repede o resursă umană am să vă ajut cu drag, pentru că este nevoie de personal care să activeze aici. Este de apreciat faptul că doriţi să faceţi un sistem integrat şi consider că aşa este cel mai bine, ca Jandarmeria, Ambulanţa şi SMURD-ul să se regăsească în aceeaşi locaţie. Mai ştiu că această substaţie urmează să de­servească aproximativ 24.000 de locuitori şi atunci se justifică. Mai mult, solicitarea primarului din Şomcuta Mare, Gheorghe Buda, este întărită şi de susţinerea preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea şi acest lucru atârnă mult mai greu în balanţă”.

”Este posibil

să convocăm un referendum local în zona Chioar – Codru pentru viitoarea substaţie de ambulanţă din Ariniş sau Ulmeni”

Preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea a vorbit şi despre necesitatea înfiinţării unei substaţii de ambulanţă la Ariniş, amintind şi de protestul iniţiat de primarul din Ulmeni, Lucian Morar. Şeful administraţiei judeţene a declarat că administraţia din zona Chioar nu a avut timp să pregătească un referendum local în acelaşi timp cu referendumul care are loc în 26 mai 2019, Consiliul Judeţean, sau fiecare Consiliu Local în parte poate să convoace un referendum în zona Chioar – Codru şi să decidă unde doresc să facă această substaţie: la Ulmeni sau la Ariniş. Toţi suntem temporari în funcţiile de conducere, însă un referendum va decide ce doresc oamenii pentru viitorul lor. Ceea ce m-a deranjat foarte mult la primarul Morar a fost că a încercat să pună presiune pe comisia care urmează să analizeze unde este mai bine să se înfiinţeze această substaţie, la Ariniş sau la Ulmeni”, a subliniat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

Ministrul Carmen Dan este de părere că dorinţa oamenilor este extrem de importantă, dat fiind că Ministerul Afacerilor Interne îşi doreşte ca serviciul medical de urgenţă să fie adus cât mai aproape de oameni. ”Pe toţi ne interesează timpul de reacţie şi intervenţie în astfel de cazuri, pentru că acest timp este cel care face diferenţa dintre viaţă şi moarte şi salvează viaţa oamenilor. Iar astfel de situaţii nu au fost deloc puţine. Sunt convinsă că cei care au pregătirea necesară vor decide unde este necesară înfiinţarea acestei substaţii, la Ulmeni sau la Ariniş. Însă mi-a părut rău că primarul din Ulmeni a susţinut că documentele prin care a solicitat înfiinţarea substaţiei în localitatea sa au fost trimise la Ministerul de Interne, iar eu pot să vă spun că acolo nu s-au regăsit. Se ştia despre acea situaţie că a existat o solicitare, dar formalităţile oficiale nu au fost îndeplinite. Tot ce am putut să fac a fost să îi promit primarului din Ulmeni că se va analiza situaţia. Noi trebuie să le explicăm oamenilor ce dorim să facem, pentru că românii au bun simţ şi discern foarte bine adevărul de minciună”, a conchis ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. (a.b.m.)