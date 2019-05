Finanţare de 20 milioane euro la Borşa

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, prezent la Gala Ambasadorilor, a făcut un anunţ important: „Primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, se luptă de ceva vreme cu una dintre cele mai mari in­ves­tiții în domeniul turismului, construcția telegondolei și a pârtiei de la Borșa, un proiect blocat și despre care multă vre­me am crezut că nu va mai putea fi reluat niciodată. Însă, printr-o politică ingenioasă a Ministerului Turismului și un ajutor extrem de important oferit de secretarul de stat în Ministerul Turismului, borșea­nul Bogdan Tomoiagă, acest proiect devine realitate. Știu că mara­mu­re­șea­nul nostru, Bogdan Tomoiagă a muncit din greu pentru ca noi să fa­cem acum acest anunț, respectiv obținerea a peste 20 de milioane de euro pentru reconstrucția telegondolei și realizarea pârtiei olimpice. În ceea ce-l privește pe primarul Ion Sorin Timiș, acesta se angajează ca, într-un an de zile, lucrările să fie și finalizate, mai ales că are avizul pentru această investiţie din partea Ministerului Turismului, pe lângă suma alocată de Guvernul României. Sperăm să avem parte de vizita ministrului Turismului în județul Maramureș pentru semnarea contractului și demararea lucrărilor”.

Edilul din Borșa, Ion Sorin Timiș, a precizat: „Este vorba despre o telegondolă de 8 locuri și o pârtie de schi de talie olimpică, lungă de 2.850 m, capacitate de transport de 1.800 de persoane pe oră, dotată cu instalație de zăpadă artificială şi nocturnă. Acest lucru a fost posibil pentru că a muncit o echipă din cadrul Primăriei Borșa, timp de cinci ani, dar și cu sprijinul pre­șe­din­telui Consiliului Jude­țean Mara­mu­reș, Gabriel Zetea. Avem speranța ca, din anul 2021, să se schize la Borșa pe cea mai frumoasă pârtie din țară”. (A.B.)