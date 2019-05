Decisivul pentru evitarea barajului • CS Minaur Baia Mare – CSM Bacău

Azi este programată ultima etapă din cadrul fazei de Play-Out, toate meciurile urmând să debuteze la ora 17.00. CS Minaur Baia Mare va juca în ultimul meci acasă cu CSM Bacău, duel din care este obligatoriu ca elevii lui Raul Fotonea să câştige cele trei puncte pentru a evita barajul de promovare-retrogradare.

Suntem la mâna noastră, jucătorii trebuie să se mobilizeze pentru a învinge şi a intra imediat în vacanţă, altfel sezonul se va prelungi pentru ei. Atât Minaur, cât şi CSM Bacău sunt două formaţii care se cunosc deja destul de bine, nu vedem ca cei doi tehnicieni să vină cu ceva în plus, însă avem convingerea că va fi un duel încins din toate punctele de vedere, care se va decide la limită. Meciul care va trimite una dintre echipe la barajul pentru rămânerea în Liga Zimbrilor va fi arbitrat de Alexandru Constantin (Bucureşti) / Laszlo Gal (Harghita), observator fiind delegat clujeanul Cristian Potora.

„Calculele sunt simple și situația este foarte clară. Câștigăm, terminăm pe locul 1 în play-out, orice alt rezultat ne duce la baraj. Am încredere în băieți că vor fi destul de motivați și de inteligenți la ora meciului și am încredere în publicul nostru care sper și îi rog să vină în număr cât mai mare la sală pentru a ne ajuta să câștigăm acest meci. Sper ca la ora meciului să avem cât mai puțini jucători cu probleme de sănătate, pentru că numărul mare de jocuri din ultimele 3 săptămâni și-a pus amprenta pe starea fizică a jucătorilor”, a declarat înaintea partidei Raul Fotonea, antrenor CS Minaur.

Programul ultimei etape din Play-Out (miercuri, 22 mai, ora 17.00): CS Universitatea Cluj-Napoca – CSM Făgăraş; CSU Suceava – CS HC Buzău 2012; CS Minaur Baia Mare – CSM Bacău.

Călin Căbuț, convocat la naționala României

Federația Română de Handbal organizează, în perioada 2-17 iunie, un cantonament de pregătire al naționalei de seniori a României și jocuri de calificare pentru Campionatul European din 2020. La această acțiune a fost convocat și sportivul Călin Căbuț, component al CS Minaur Baia Mare.

Naționala României va evolua alături de Franța şi Portugalia după următorul program: 13 iunie România – Portugalia; 16 iunie România – Franța.