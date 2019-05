Măreția unui om discret

Sunt atent la ideile puse în circulaţie de candidaţii pentru alegerile europarlamentare. Multe clişee, naivităţi, dar mai ales multe acuze. Din toate părţile. Căutând prin presă să aflu idei europene, pornite din România, am ci­tit un articol care începe cu o avertizare: cine nu ştie cine-i Babici înseamnă că nu ştie nimic despre industria României! Este afirmaţia confratelui Cornel Nistorescu (fost coleg la revista „Flacăra”), în ziarul pe care îl conduce, „Cotidianul”. Mi-a atras atenţia deoarece am o sensibilitate pentru nume care par a fi din Maramureş. În primul rând, m-am situat printre cei care nu ştiu nimic despre industria românească, dacă mă iau după articol. Dar imediat m-am bucurat că nu m-a înşelat in­tuiţia. Da, domnul Emanuel Babici este născut în Baia Mare (1943), a absolvit Colegiul “Gheorghe Şincai” şi Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia construcţiilor de maşini. Este una dintre inteligenţele vremii trecute, fiind remarcat şi de şeful statului. Şi de minţile luminate ale industriei româneşti. A făcut specializări în Japonia, SUA, Canada. Numele lui se leagă de multe obiective industriale ale vremii, în special de Centrala Nucleară de la Cernavodă. A fost director la mari intreprinderi bucureştene. Prin 1990, după căderea comunismului, cineva s-a gândit la Emanuel Babici pentru a scoate industria din încurcătură şi l-a numit ministru adjunct şi secretar de stat la Ministerul Industriilor. În zadar. Lumea o pornise pe coastă în jos. De unul singur nu faci mare lucru, mai ales în acest domeniu. Când mulţi l-au socotit retras la vatră ori plecat prin lume, el şi partenerul lui Constantin Savu, au pus la cale dezvoltarea în regie proprie a producţiei de energie regenerabilă. În prezent este director şi vicepreşedinte la SC UZINSIDER, cel mai puternic grup industrial cu capital privat românesc, producător de utilaje pentru industria metalurgică şi echipamente tehnologice. Împreună cu partenerul său are în grijă fabrici care trăiesc din export. Are o biografie impresionantă. Cornel spune că maramureşeanul Emanuel Babici face parte din elita de specialişti români din amândouă vremurile. Este inginer, constructor, mecanic, manager, organizator, negociator, inventator, vorbitor de limbi străine şi dezvoltator de proiecte în lumea arabă. Cu asemenea calităţi este un om măreţ cu o discreţie care-l caracterizează. Cornel Nistorescu l-a întâlnit pe şantierele româneşti din Orientul Mijlociu când documenta reportaje în zonă. Citez colegial: „Am auzit de Babici ca despre un fel de paşă, de magician, de şeic peste şeici. Muncitorii români vorbeau despre Babici ca irakienii despre Sadam.” În presa economică dr.ing. Emanuel Babici, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi-a mărturisit crezul profesional cu luciditate şi curaj în idei. Spune:” Moştenirea noastră în 1990 a fost omul pregătit. Am avut ingineri în toate domeniile. Industria a mers în picaj pentru că investiţiile s-au oprit. Din lipsa creierelor intreprinderile s-au închis.” Crede că deficitul forţei de muncă poate fi redresat prin scutirea de impozite a celor care au rămas în ţară. Facem export chinuit cu salarii de 1ooo de euro pe lună şi cu muncitori nemulţumiţi. Domnul Babici vorbeşte din interiorul fenomenelor: „Producem modele unicate după documentaţiile unor firme care controlează lumea. Şi, deşi suntem parteneri, ne judecă la milimetru. Aceasta este situaţia antreprenorilor din România.”Dar el ştie să ocolească obstacolele. M-am bucurat că am cunoscut, pornind de la un articol, un maramureşean de excepţie. O avere convertită în inteligenţă practică. O cinste a ţării dar şi a Maramureşului. Mulţam, Cornel!