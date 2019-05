500.000 de lei pentru utilaje la platforma de gunoi de grajd din Boiu Mare

Boiu Mare are în implementare proiectul de construire a unei platforme comunale pentru gunoiul de grajd. Investiţia, de peste 1,5 milioane de euro, va rezolva o problemă importantă de mediu.

Pentru colectarea şi ges­tionarea gunoiului vor fi achiziţionate utilaje în cuantum de jumătate de milion de lei. „Referitor la amenajarea platformei comunale de gunoi, noi, fiind singura comună din Maramureş care a obţinut finanţare pentru aşa ceva, am avut evaluarea studiului de fezabilitate. Proiectul este finanţat prin Ministerul Apelor. Sunt nişte fonduri practic de la Banca Mondială. Tot ce înseamnă licitaţie şi construcţie ţine de ei. Noi nu a trebuit decât să predăm amplasamentul unde se construieşte. Ce este cel mai important pentru comună e însă faptul că achiziţionăm utilaje în valoare de 500.000 de lei, ceea ce înseamnă tractor, buldoexcavator, remorci, vidanjă etc. Astea toate merg la pachet cu construcţia”, a explicat Nicolae Prodan, viceprimarul comunei. În Boiu Mare sunt circa 2.500 de animale. Primăria spune că a încheiat, cu aproape toţi proprietarii de animale, o convenţie prin care oamenii şi-au luat angajamentul că vor depozita gunoiul de grajd pe platformă, când aceasta va fi gata. După ce investiţia va fi funcţională, administraţia locală se gândeşte să implementeze un alt proiect, acela de a face şi biomasă din gunoiul de grajd, deoarece poate accesa fonduri nerambursabile, pe aceeaşi măsură, pentru componenta „valorificarea gunoiului de grajd”.