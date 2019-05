Comercializarea mierii de albine nu este uşoară

Apicultorii se lovesc de o serie de probleme, însă una dintre cele mai mari este cea a comercializării produselor. Astfel, chiar dacă au un an cu recoltă bogată, ei trebuie să-şi şi vândă marfa pentru a scoate profit.

În aceste condiţii, fiecare se descurcă cum poate: „Comercializarea mierii presupune mai multe etape. Ca să poţi comercializa în condiţii de maximă siguranţă, atât pentru tine, cât şi pentru consumator, trebuie să intri în legalitate din toate punctele de vedere: să fii autorizat din punct de vedere DSVSA, să ai utilaje, spaţii cu apă caldă curentă şi tot ce cere legea în domeniu ca igienă. De asemenea, ca să poţi vinde mierea la borcan trebuie să fii autorizat pentru comerţul cu amănuntul. Noi nu am vândut niciodată la procesatori pentru că preţul este foarte mic la ei, aşa că nu merită efortul şi munca pe care o depui pentru a da o miere de calitate la un preţ atât de mic, cum se oferă la procesatori pe piaţă. În aceste condiţii, noi o vindem consumatorilor de acasă. Nu vă ascund că avem clienţi fideli, care ne cunosc şi numai de la noi cumpără. Ei revin de fiecare dată, deoarece le-au plăcut din prima produsele noastre. Deci ducem miere în sat, dar mai ales în oraş. Concluzia este că încercăm să ne descurcăm pe plan local. Nu producem nici în cantităţi industriale, ce-i drept, aşa că doar surplusul îl vindem clienţilor noştri”, ne-a explicat Rodica Miholca, apicultoare din zona Coaş. „Miere avem, însă cu vânzarea e mai greu. Asta din cauză că pe piaţă sunt tot felul de produse, aduse de prin China, la preţuri mai mici, aşa că pe noi producătorii locali ne afectează. Nu se compară însă produsele lor cu ale noastre. În prezent, eu am circa 200 kilograme miere de salcâm, spre exemplu, pe care deo­camdată nu am cui să o dau, doar aşa câte un borcan, două, clienţilor vechi care cumpără de la mine”, a spus şi Vasile L., apicultor în zona Chioar.