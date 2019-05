Catedra de limba engleză a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare organizează o nouă sesiune de examene Cambridge pentru elevi. Iată detaliile: KET/PET (for Schools) – 25 mai, First for Schools – 11 iunie, Advanced – 12 iunie. Locul de desfăşurare al examenelor va fi Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” Baia Mare. Intervalul de desfăşurare a probelor orale pentru candidaţii înscrişi la examenele First şi Advanced este aproximativ 14-16 iunie.