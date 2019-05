Drumuri care trebuie reparate

Consiliul Judeţean Maramureş, prin preşedintele Gabriel Zetea, a solicitat bani în plus pentru îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor judeţene.

Drumurile şi sectoarele de drumuri judeţene în atenţia conducerii judeţului sunt: DJ 188 Vişeul de Jos (int. DN 18) – Bocicoel – Bogdan Vodă (DJ 186), în lungime de 10,880 km (zona de nord-est a judeţului, între râurile Vişeu şi Iza); DJ 186 sector Vadu Izei (DN 18) – Onceşti – Năneşti – Bârsana (DJ 185) în lungime de 13,347 km (zona de nord a judeţului, de-a lungul râului Iza); DJ 182B sector Baia Mare (int. strada Europa) – Satu Nou de Jos – Cătălina – Săcălăşeni – Coaş (DJ 182C), în lungime de 11,360 km (zona centrală a judeţului, zona sudică a municipiului Baia Mare), şi DJ 108A sector limită judeţ Sălaj – Ţicău – Ulmeni – Tohat – Gârdani (int. DJ 108D), în lungime de 15,400 km (zona sud-estică a judeţului, de-a lungul râului Someş). Proiectul propune îmbunătăţirea stării tehnice a acestor drumuri judeţene şi limitarea efectelor care conduc la avansarea degradării structurii rutiere şi la deteriorarea condiţiilor de mediu. A doua solicitare de finanţare este adresată Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi cere realizarea de covoare asfaltice pe reţeaua de drumuri judeţene din localităţile Oarţa de Jos, Bicaz, Lăpuş, Băiuţ, Şişeşti, Săcălăşeni, Suciu de Sus, Tg. Lăpuş, Strâmtura, Botiza, Şieu, Poienile Izei, Satulung, Mireşu Mare, De­seşti, Ocna Şugatag, Petrova, Bistra, Bocicoiu Mare, Ariniş, Asuaju de Sus, Fărcaşa, Bogdan Vodă, Ieud, Ulmeni, Băiţa de sub Codru, Valea Chioarului, Boiu Mare, Vima Mică, Coroieni, Cupşeni şi Baia Mare. Suma totală solicitată pentru reabilitarea acestor drumuri este de 300 de milioane de lei. Preşedintele Gabriel Zetea a spus: „Proiectul de covoare asfaltice pe reţeaua de drumuri judeţene în judeţul Maramureş înseamnă o investiţie de 85 de milioane de lei plus TVA, rezultând un total de 102 milioane de lei, în trei etape: în anul 2019, solicităm 42 de milioane de lei; în anul 2020, în etapa a doua, vom cere 25 de milioane de lei, iar în ultima etapă, în anul 2021, suma necesară este de 34 de milioane de lei. În ceea ce priveşte reabilitările pe drumuri judeţene, sunt patru tronsoane de drum judeţean, două în sudul judeţului şi două în nordul judeţului, necesarul de finanţare fiind de 200 de milioane de lei”. (a.b.m.)