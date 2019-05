Violonistul Valer Foriş a lansat recent un proiect muzical de suflet. Mai exact, artistul a filmat două videoclipuri la două cântece învăţate de la tatăl său, Alexandru Foriş. Sunt videoclipuri care readuc în atenţia publicului vechi tradiţii din satul Şindreşti, comuna Dumbrăviţa. Filmările au fost făcute la Muzeul Satului din Baia Mare, iar participanţii au fost doar şindreşteni.

„Aveam de multă vre­me în gând aceste planuri de a realiza videoclipuri la două jocuri din satul meu natal. E vorba despre Jocul peste oiagă de la Şindreşti şi Joc de arăduit de pe Fisculaş. Videoclipurile au fost realizate la Muzeul Satului, doar cu şindreşteni şi cu o mică orchestră înfiinţată de mine. Violoniştii sunt elevi de-ai mei. Povestea primului videoclip porneşte din copilărie. Am învăţat melodia de la tatăl meu, cel care m-a iniţiat în tainele viorii. El cânta în satul de unde a venit (Motiş, judeţul Sălaj) şi a continuat să cânte în Şindreşti, acolo unde s-a stabilit. Cum era acest joc peste oiagă? Feciorii veneau cu oiaga de pălincă. O puneau în mijloc. Şi jucau. Cine răsturna oiaga ieşea din joc”, a explicat Valer Foriş.

Jocul peste oiagă s-a jucat până la Revoluţie. Sătenii din Şindreşti au participat cu acest joc şi la Cântarea României. “Oamenii îmi spuneau că ar vrea să reînvie această tradiţie. Eu am încercat să readuc la lumină ceea ce a fost cândva în sat. Era altă atmosferă…”, a adăugat Valer Foriş.

Violonistul a mai dezvăluit că 80% din melodiile pe care le cântă sunt preluate de la tatăl său. Aşa că vrea să ducă mai departe această moştenire culturală. În prezent, Valer Foriş activează cu o formaţie privată şi onorează toate evenimentele unde este invitat. De-a lungul carierei sale, a cântat cu Ansamblul Folcloric Transilvania, unde a activat vreme de 14 ani. A participat la turnee în Statele Unite ale Americii, Africa, Algeria şi Atlanta. Valer Foriş este mândru şi de familia sa, are doi copii, un băiat şi o fată.