Plimob Sighetu Marmaţiei, primul loc în Maramureş la Under 13

Plimob Sighetu Marmaţiei a câştigat Campionatul Judeţean Under 13 şi va reprezenta judeţul Maramureş la etapa zonală, care se va desfăşura în perioada 5-9 iunie.

Cu 14 victorii, un egal şi o înfrângere, Plimob Sighetu Marmaţiei a câştigat locul I în Campionatul Judeţean Under 13. La trei puncte în spate, Electrica Baia Mare 2 ocupă locul II, clasamentul fiind completat de Sporting Recea cu 37 de puncte.

Din postura de campioană a judeţului, Plimob va reprezenta Maramureşul la etapa zonală, care se va desfăşura în perioada 5-9 iunie. Plimob face parte din zona 8, alături de campioanele din Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Bihor şi Satu Mare. Câştigătoarele celor opt zone vor evolua în etapa semifinală (16-19 iunie). Etapa finală va avea loc în 23 iunie.

Echipele clasate pe locurile I-III în Campionatul Judeţean Under 13 vor fi premiate duminică, 9 iu­nie, cu cupe, diplome şi medalii din partea AJFMM.