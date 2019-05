Poporul a ales!

După o campanie electorală de o lună, din 27 aprilie pînă în 25 mai, alegerile europarlamentare au atras la urne 50% dintre români, care au votat un partid din cele 13 scrise pe listă, preferate fiind PNL, USR PLUS și PSD, într-o ordine ce poate suferi modificări pînă la numărarea tuturor voturilor. Concluzia este că din cearta celor două partide mari, PNL și PSD, a cîștigat al treilea.

Ca partid de acum mare, USR PLUS are șanse să acceadă la guvernare și să conducă țara. Succesul acestui nou grup politic poate fi explicat, ascensiunea sa este similară cu a altor partide justițiare, care promovează o politică proeuropeană conservatoare. În campanie, USR PLUS a transmis mesaje în care consideră politica românească de pînă acum o farsă interlopă. Celelalte partide au făcut rău țării, iar acest nou partid va aduce țării mult bine. Desigur, nici un partid nu garantează ce promite.

USR a apărut în 2015 și a avut o evoluție ascendentă. Prima idee a fost să stopeze cheltuirea aberantă a banilor publici, fără să reușească. Intrarea în Parlament, în 2016, a oferit USR-ului șansa să-și promoveze ideile pe plan național, prin susținerea inițiativei Fără penali în funcții publice!, semnată de circa un milion de români – care acum au votat partidul. Contactul direct cu alegătorii este cel mai important!

USR a boicotat referendumul pentru familie, deși nu urmează politica europeană de acordare a parteneriatului civil, pentru care în România încă n-a sosit momentul. Dintr-un partid local (bucureștean) fără ideologie, sau cu una sumară, prezentată de primul pre­șe­dinte Nicușor Dan, USR a devenit un partid european cu 7-8 eurode­putați, deci va avea influență în politica Uniunii Europene, probabil în același grup politic cu partidul pre­ședintelui Franței.

La alegerile europarlamentare, Uniunea 2020 USR PLUS a avut o campanie bazată pe sloganul: Fără hoție! și îndemnul a prins, mulți români sînt de acord că țara merge rău din cauza hoților care fură din proprietatea publică. Sinceri fiind, hoți există în toată lumea, iar fenomenul este ținut sub control de organele de forță. Ce ar face USR dacă ar ajunge la guvernarea țării, pentru a stopa hoția? Probabil, ar întări sistemul de justiție, ar angaja mai mulți procurori și polițiști, mai mulți judecători, sau ar activa mecanismul de control al averilor și de control financiar al firmelor care fac evaziune fiscală.

Însă USR PLUS nu s-a fixat pe o unică temă. În agricultură, Uniunea 2020 susține micile ferme și limitarea subvențiilor pentru cele mari. Ideea nu-i nouă, problema a fost ridicată de fostul comisar european pe agricultură Dacian Cioloș, însă nu a fost acceptată. După un an de transparență a subvențiilor agricole, sumele au devenit confidențiale. Ne așteptăm ca eurodeputatul Dacian Cioloș, inginer agronom născut în Pericei-Sălaj, să încerce din nou să limiteze subvențiile și să le facă transparente.

USR, în campania recentă, a pledat cu patos pentru combaterea sărăciei extreme, pentru un sistem sanitar eficient și pentru repararea școlilor („Mor copii înecați în latrine, în România anului 2019!”), iar măsurile sînt similare cu cele occidentale. Desigur, și alte partide preiau ideile europene și le duc în politica zilei, dar multe nu au succes. Cazul USR PLUS este o excepție, a reușit să cîștige adeziunea multor români și de acum începe munca adevărată, pentru a-și îndeplini rolul asumat de factor al binelui social.

Contextul european este complicat, o serie de partide noi, ecologiste, de dreapta, justițiare, populiste au cîș­ti­gat locuri în viitorul Parlament European. Nevoia de schimbare a caracterizat nu doar alegerile de la noi, partidele tradiționale fiind în declin. Dar oare vor reuși cele noi, justițiare, să construiască ceva durabil?! Depinde nu doar de politicieni, ci și de noi.