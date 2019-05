Vouchere de vacanţă şi în anul 2019

Ministrul Educaţiei Naţionale anunţă faptul că şi în 2019 se acordă indemnizaţie de vacanţă sub formă de vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei per salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, indiferent de durata contractului individual de muncă/raportului de serviciu şi/sau timpul de muncă.

Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea serviciilor turistice. Voucherul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic.