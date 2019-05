Oameni de seamă ai Maramureşului: Prof. Lucian-Liviu Perţa – cel mai apreciat parodist român

• Gheorghe Grigurcu: ”Credem a nu greşi văzând în Lucian Perţa pe cel mai de seamă parodist al literelor noastre actuale”. •

Lăpuşean prin origine (tatăl – Şofron Perţa, născut la Suciu de Jos şi mama – Ileana Faur, născută la Borcut-Lăpuş), Lucian-Liviu Perţa se naşte la 23 noiembrie 1953 la Gâlgău, judeţul Sălaj, unde tatăl, maistru forestier, este numit şef de depozit. În 1956, familia se mută la Sighetu Marmaţiei, în acelaşi an, la 24 iulie, i se naşte sora Lucia Marilena Perţa. Urmează clasele I-III la Şcoala Generală Nr. 6 şi clasele IV-VIII la Şcoala Generală Nr. 5 din localitate. În 1972 absolvă Liceul Teoretic ”Dragoş-Vodă”. În perioada liceului este redactor la ”Zări senine” (revista liceului) şi membru al Cenaclului literar ”George Coşbuc”.

Din 1973 este student al Facultăţii de Filologie de la Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Secţia română-spaniolă. Din octombrie 1973 până în iunie 1974 îşi satisface stagiul militar la Corbu (Constanţa), fiind prima promoţie de studenţi cu satisfacerea stagiului militar înainte de facultate. Aici se împrieteneşte cu Ioan Groşan, Radu G. Ţeposu, George Ţâra, Horia Pop şi, împreună cu aceştia, formează ulterior, în facultate, grupul de satiră şi umor ”Ars Amatoria”, grup laureat al multor festivaluri studenţeşti naţionale. Tot în perioada studenţiei, este redactor la revistele studenţeşti ,,Napoca Universitară” şi ,,Echinox”. În 1978 este licenţiat în limba şi literatura română şi este repartizat în satul Valea Barnii, comuna Mogoş, judeţul Alba. În 1979, prin schimbarea repartiţiei, este profesor titular la Şcoala Generală Nr. 4 Poienile de sub Munte, apoi director la Şcoala Generală Nr. 2 Luhei, până în 1988.

În 1982, 12 martie, îşi întemeiază o frumoasă familie cu educatoarea Firuţa Ciuban, iar în 5 decembrie i se naşte primul fiu, Adrian Cosmin, actualmente lector universitar la Universitatea ”Hyperion” Bucureşti, director editorial – Beletristică la Editura ”Paralela 45”, poet şi prozator. Din 1988 este detaşat profesor la Şcoala Generală Nr. 2 Vişeu de Sus, iar din 1990, prin concurs, devine profesor titular la Şcoala Ajutătoare Vişeu de Sus, actualul Centru Şcolar de Educaţie Incluzivă, unde funcţionează şi în prezent. Tot prin concurs, în 1992 devine director al Casei Orăşeneşti de Cultură, până în martie 2013. Din această calitate, organizează şi coordonează Festivalul Naţional de Literatură şi Folclor ”Armonii de primăvară” (ajuns anul acesta la cea de-a XLI-a ediţie) şi iniţiază Festivalul Naţional cu participare internaţională de Satiră şi Umor ”Zâmbete în prier” (ajuns la cea de-a XVII-a ediţie), pe care îl coordonează şi în prezent.

Tot în anul 1992 îşi susţine lucrarea de gradul I didactic în învăţământ: ”Focul viu în Ţara Maramureşului”, lucrare considerată de specialişti ca fiind de referinţă în domeniu. În 7 noiembrie 1993 i se naşte cel de-al doilea fiu, Sarmis Cătălin Mihai, absolvent şi master al Universităţii ”Hyperion” Bucureşti, Facultatea de Drept, încadrat ca jurist consult la CFF Vişeu de Sus. Din partea fiului Adrian Cosmin are doi nepoţi: Maria-Anisia (11 ani) şi Ionuţ Vladimir (8 ani).

Lucian Perţa este membru al Uniunii Epigramiştilor din România din 2002, membru al Societăţii Naţionale de Haiku (2003) şi membru al Uniunii Scriitorilor din România (2003). De asemenea, este membru fondator al cenaclului literar ”Alexandru Ivasiuc” Sighetu Marmaţiei (1970), al grupului ”Ars Amatoria” Cluj-Napoca (1975), redactor şef al revistei de satiră şi umor ”Colac peste pupăză” (2005). Este redactor la periodice şi publicaţii seriale (nouă), redactor şef al cotidianului ”Opinia”, sub­redacţia Vişeu de Sus. Colaborează la peste 30 de reviste şi are rubrică de parodie în 12 dintre ele.

Între 2007 şi 2009 a fost şi realizator de emisiuni de divertisment (epigrame-parodii) la HTV Borşa şi, între anii 2012-2013 la Nord TV Borşa. Fire artistică şi iubitor de natură prin excelenţă, Lucian Perţa şi-a dezvoltat, dincolo de scris, şi o pasiune pe care a transformat-o în meşteşug şi chiar în artă: realizează căsuţe, biserici şi gospodării tradiţionale maramureşene din lemn, nuiele şi conuri de brad. De asemenea, descoperă glasul naturii din rădăcini şi pietre şi îl desăvârşeşte.

La capitolul premii şi distincţii ar trebui încă o pagină de ziar, având peste 100 de premii doar la festivaluri naţionale şi internaţionale de umor şi poezie. Are 32 de volume, dintre care trei volume de teatru, două cărţi pentru copii, două haiku, restul de 25 fiind parodii.

Voi nota câteva aprecieri ale unor personalităţi literare apărute de-a lungul vremii.

Octavian Soviany: ”Lucian Perţa este un personaj fantast, ieşit parcă din paginile unei poveşti medievale cu goliarzi. El posedă, ca puţini alţii, darul destul de neobişnuit de a lăsa pe lucrurile cele mai cenuşii culorile vesele ale unei petreceri fără sfârşit şi ale unei bunătăţi fără margini”.

Poetul Gheorghe Pârja: ”Lucian Perţa are talentul de a pune în ecuaţie bunul-simţ valoric în manieră proprie. Am învăţat în prezenţa operei lui Perţa să râd cu o poftă iluministă, mai ales când cunoşti originalul. Parodiile lui Lucian nu sunt numai subtile decantări de umor, ci bătăi cu uneltele proprii în poarta cetăţii originare. Adică acolo unde locuieşte esenţa poeziei. Perţa poate fi învinuit că a adus umorul în dramaticul Maramureş. Ori poate l-a trezit din amorţire. Lucian Perţa este o binecuvântare pentru literatura actuală. Eu i-am găsit pentru aceste vremuri un vers bacovian, unde îşi are rădăcina noduroasă: ”O ţară tristă, plină de umor”. Să ne trăieşti, prietene! Şi mai fă cuvintele să râdă!”

Poetul Nicolae Scheianu: “La ora actuală, Lucian Perţa este, fără dubii, cel mai apreciat şi mai cunoscut parodist din ţară, numele său fiind cunoscut în mai toate redacţiile literare din ţară. Prin parodiile sale pline de sevă şi de umor, refulează şi defulează fără dubii spiritul unui poet subtil şi plin de substanţă, însă parodia este regina sa între regine, sensul existenţei sale”.

Dumitru Chioaru ”Lucian Perţa este un maestru inegalabil al parodiei. Dacă, aş spune şi eu cu un clişeu, parodia nu ar fi existat, cu siguranţă ar fi inventat-o el ca să se poată exprima”.

Mihai Sălcuţan: ”Născut a fi umorist, a înţeles rolul pe care umorul îl joacă în societate şi cu sapienţă a iniţiat şi organizat Festivalul Naţional de Umor ”Zâmbete în prier”, care, în anul aniversării sale (60 de ani), a marcat cea de-a XI-a ediţie. Festivalul s-a dovedit…includerea Vişeului şi a Maramureşului pe harta umorului românesc, motiv de bucurie pentru Uniunea Epigramiştilor din România”.

În cadrul ediţiei de anul acesta a ”Zilelor Maramureşului”, Lucian Perţa a primit din partea Consiliului Judeţean distincţia ”Cinstea Maramureşului” pentru implicarea în promovarea culturii şi a valorilor maramureşene.