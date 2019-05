Sărbătoare în familia Rotary – Rotaract – Interact Vişeu de Sus

Sâmbătă, 25 mai, a fost motiv de triplă sărbătoare pentru rotarienii din Vişeu de Sus: vizita guvernatorului Districtului 2241 România şi Republica Moldova, Cristian Jurji (rotarian din Timişoara, cu origini în Vişeu de Sus), cartarea cluburilor Interact şi Rotaract şi aniversarea a trei ani de la cartarea clubului Rotary.

Guvernatorul a prezentat câteva dintre cele mai importante proiecte desfăşurate la nivel districtual pe mandatul său şi a vorbit despre necesitatea unor proiecte majore, cu efecte asupra întregii comunităţi (exemplul cel mai elocvent fiind eradicarea poliomielitei, proiect al Rotary International). De asemenea, a subliniat importanţa prieteniei şi a spiritului rotarian, acela de ”a servi mai presus de sine”.

Fiindcă sfârşitul anului rotarian se apropie, prezenţa guvernatorului a fost pentru Rotary Vişeu de Sus şi un moment potrivit de bilanţ al activităţilor desfăşurate pe mandatul 2018-2019, mandat al preşedintelui Anuţa Pop (secretar Maria Tomoiagă, trezorier Cristian Cornea). S-a dovedit a fi un mandat plin de acţiuni frumoase în care membrii clubului s-au implicat. Proiectele umanitare (”Bucurii de Crăciun”, ”Dăruind vei dobândi”), de susţinere a elevilor talentaţi şi integrarea copiilor cu nevoi educaţionale speciale (”Splendoarea iernii prin ochi de copil”), susţinerea excelenţei în educaţie, participarea şi implicarea în proiecte districtuale (”Promenada inimilor”, ”Educaţia privind apa şi igiena sanitară”) sunt doar câteva din realizările acestui an. Acestora li se adaugă atragerea de noi membri, dintre care, doi au fost prezentaţi oficial chiar cu ocazia vizitei guvernatorului şi au avut şansa de a primi de la acesta însemnul oficial de membru al marii familii Rotary International.

Aşa cum menţiona preşedintele clubului, cea mai importantă realizare a mandatului a fost înfiinţarea a două cluburi de tineri: Interact şi Rotaract care au întregit familia rotariană vişeuană. ”Preşedinţii celor două cluburi: Dragoş Rad (Interact) şi Tudor Coman (Rotaract) au fost şi sunt motorul şi caracterele în jurul cărora s-au creat, format şi dezvoltat ca echipă cluburile. A fost o bucurie să am în preajmă astfel de oameni, cu reale calităţi de lider, fără de care, cu siguranţă, azi nu ne-am fi bucurat împreună”, a spus preşedintele Anuţa Pop.

Deşi cluburile au fost înfiinţate în prima parte a anului rotarian, prezenţa guvernatorului la Vişeu de Sus a fost prilejul potrivit de a fi cartaţi, în mod festiv şi de a primi însemnele oficiale ale cluburilor (clopotul şi colanul), dar şi însemnele de membri. Ambele cluburi au în alcătuire tineri entuziaşti, care şi-au propus să se implice în comunitate şi, prin proiectele desfăşurate în slujba semenilor, să arate că fac parte din cea mai activă comunitate de tineri din lume. Şi au început să realizeze încă de la înfiinţare atât proiecte proprii, cât şi în colaborare cu clubul Rotary.

Un alt moment de sărbătoare a fost aniversarea a trei ani de existenţă a clubului Rotary Vişeu de Sus. ”Aniversăm trei ani de la cartarea clubului Rotary Vişeu de Sus prin cartarea a două noi cluburi: Interact şi Rotaract Vişeu de Sus. Cea mai frumoasă aniversare cu putinţă”, a afirmat preşedintele Anuţa Pop.

Guvernatorul a avut multe cuvinte de laudă la adresa celor trei cluburi: ”Avem de ce să fim optimişti, atât ca ţară, cât şi ca organizaţie. O nouă generaţie de viitori lideri care vor face diferenţa, în bine, atât în ţară, cât şi în comunităţile din lumea largă! Felicitări preşedintelui Anuţa Pop – Rotary Vişeu de Sus, care a crezut, luptat şi reuşit ca pe durata mandatului ei să confirme tema anului lansată de Barry Rassin – preşedintele Rotary International: «Be the inspiration»!”