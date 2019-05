Primarul Cătălin Cherecheş va transmite un gând de preţuire din partea comunităţii băimărene Sanctităţii Sale Papa Francisc

Cătălin Cherecheş va participa şi la evenimentul organizat la Blaj, unde Papa Francisc îi va beatifica pe cei şapte episcopi greco-catolici ucişi în perioada 1950 – 1970

Suveranul Pontif va vizita în perioada 31 mai – 2 iunie 2019 România. Este o vizită istorică şi mult aşteptată, mai ales de către credincioşii catolici. Călătoria apostolică a Papei Francisc are loc la 20 de ani după vizita efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999. Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare, a fost invitat să participe cu această ocazie la două întâlniri cu Sanctitatea Sa. Este vorba despre întrevederea organizată la Palatul Cotroceni, la invitaţia Preşedintelui României, Klaus Iohannis, respectiv cea de la Catedrala Naţională, la invitaţia Patriarhului Bisericii Ortodoxe, Preafericitul Părinte Daniel.

“Absolut nimic în această lume nu este întâmplător. Vizita Sanctităţii Sale în România, în această perioadă destul de tulbure din punct de vedere administrativ şi politic, am convingerea că va fi un imbold pentru toţi românii. Pentru că Papa Francisc este îndrăgit nu doar în rândul credincioşilor catolici, ci de către toţi cei care, indiferent de orientarea religioasă, sunt decişi să facă bine. Pot spune cu mâna pe inimă că mi se îndeplineşte o mare dorinţă: să întâlnesc omul care a reuşit să unească prin gândirea şi prin mesajele sale oameni care nu neapărat aveau foarte multe în comun. Sunt onorat şi deosebit de bucuros că voi putea transmite Sanctităţii Sale un gând bun, urări alese şi un mare mulţumesc din partea comunităţii băimărene. La rândul meu, am încercat me­reu să apropii credincioşii din Baia Mare şi, la nivel local, există o comuniune foarte frumoasă între ortodocşi şi catolici, respectiv adepţii altor religii. Ne uneşte dorinţa de mai bine pentru comunitatea noastră, pacea şi bucuria, lumina şi liniştea pe care ni le oferă rugăciunea în faţa lui Dumnezeu, dar şi evenimentele culturale pe care le-am organizat fie la catedrala ortodoxă, fie la cea greco-catolică şi la care au participat atât enoriaşii, cât şi episcopii. La nivelul comunităţii băimărene, am demonstrat în ultimii ani că ne preţuim valorile, multiculturalismul, că ne leagă credinţa şi dorinţa de mai bine pentru semenii noştri. Papa Francisc vine cu încredere şi dorinţa de apropiere a celor două biserici, cea catolică şi cea ortodoxă, iar acest lucru mi se pare extrem de benefic. Vocea credincioşilor, indiferent de religie, poate fi mai puternică şi se pot face multe lucruri minunate şi atât de necesare dacă ne unim forţele şi nu mai permitem să ne despartă mici detalii. În fi­nal, toţi simţim şi credem, toţi ne închinăm şi ne rugăm Bunului Dumnezeu, ne dorim pace şi binecuvântare, un viitor mai sigur pentru copiii noştri şi prietenie între popoarele lumii”, susţine Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare.

Duminică, 2 iunie 2019, Sfântul Părinte Papa Francisc îi va beatifica pe cei şapte episcopi greco-catolici ucişi din ură faţă de credinţă în diferite locuri din România între anii 1950 – 1970. Primarul Cătălin Cherecheş va participa şi la această manifestare, fiind alături de miile de credincioşi aşteptaţi pe Câmpia Libertăţii din Blaj, unde Papa Francisc va celebra Sfânta Liturghie.