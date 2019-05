Rezultate alegeri europarlamentare pe localităţi

Scrutinul din 26 mai s-a încheiat. Biroul Electoral Judeţean nr. 26 Maramureş a centralizat datele înregistrate la procesul electoral. Astfel, la alegerile europarlamentare a fost centralizată situaţia din cele 437 secţii de votare. Prezenţa la vot în judeţul nostru a fost de 42,94%. Câştigători au fost cei de la PNL, cu 28,07% din totalul voturilor valabil exprimate. Liberalii au fost urmaţi de Alianţa 2020 USR PLUS cu 21,18% din sufragii, pe locul trei al podiumului situându-se PSD cu 20,94%. Defalcat pe cele 76 de unităţi administrativ-teritoriale, votul, pe principalele partide, arată după cum urmează:

Municipii

Baia Mare – USR a fost câştigător cu 33,62%, urmat de PNL – 21,58% şi PSD – 14,10%. După podium s-au clasat următorii: PMP – 8,10%, UDMR – 6,95%, PRO ROMÂNIA – 6,18%, ALDE – 2,66%.

Sighetu Marmaţiei – PNL a câştigat cu 34,10% din sufragii, fiind urmat de PSD cu 18,14% şi USR cu 17,75%. Locurile următoare au fost ocupate de UDMR cu 8,86%, PMP cu 7,25%, PRO ROMÂNIA – 4,74%, ALDE – 3,54%.

Oraşe

Baia Sprie – PNL victorios cu 29,15%, fiind urmat de USR -24,91% şi PSD – 16,20%. Au continuat apoi UDMR – 8,84%, PMP – 8%, PRO ROMÂNIA – 4,60% şi ALDE – 1,69%.

Borşa – PSD – 30,47%, PNL – 29,29%, USR – 11,16%, PMP – 11,03%, PRO ROMÂNIA – 4,97%, ALDE – 2,61%, UDMR – 1,87%.

Cavnic – PNL – 29,99%, PSD – 21,43%, USR – 18,73%, PMP – 5,86%, PRO ROMÂNIA – 5,79%, UDMR – 5,21%, ALDE – 4,31%.

Dragomireşti – PSD – 36,28%, PNL – 32,35%, PMP – 11,37%, USR – 7,54%, ALDE – 2,84%, UDMR – 0,55%.

Săliştea de Sus – PNL – 34,75%, PSD – 27,46%, USR – 14,96%, ALDE – 7,80%, PMP – 5,35%, PRO ROMÂNIA – 4,41% şi UDMR – 0,79%.

Seini – PNL – 32,99%, PSD – 22,99%, USR – 17,15%, UDMR – 10,43%, PMP – 5,39%, PRO ROMÂNIA – 4,71%, ALDE – 1,28%.

Şomcuta Mare – PSD – 42,39%, PNL – 19,65%, USR – 12,11%, PRO ROMÂNIA – 7,83%, PMP – 6,93%, ALDE – 3,17% şi UDMR – 1,63%.

Târgu Lăpuş – PNL – 30,22%, USR – 22,31%, PSD – 18,48%, UDMR – 6,72%, PRO ROMÂNIA – 5,76%, PMP – 5,55%, ALDE – 2,67%.

Tăuţii Măgherăuş – USR – 24,96, PNL – 24,29%, PSD – 19,05%, PMP – 11,41%, UDMR – 7,67%, PRO ROMÂNIA – 6,11%, ALDE – 1,76%.

Ulmeni – PMP – 54,99%, UDMR – 16,60%, PSD – 9,61%, PNL – 8,20%, USR – 5,55%, PRO ROMÂNIA – 1,76%, ALDE – 0,76%.

Vişeu de Sus – PNL – 34, 59%, PSD – 20,39%, USR – 18,32%, PRO ROMÂNIA – 9,77%, PMP – 8,19%, UDMR – 2,32% şi ALDE – 2,09%.

Comune

Ardusat – PNL – 30,89%, PSD – 22,95%, USR – 18,44%, PMP – 11,23%, PRO ROMÂNIA – 6,72%, ALDE – 2,56% şi UDMR – 1,34%.

Ariniş – PSD – 38,51%, PNL – 22,64%, PMP – 11,07%, USR – 9,92%, UDMR – 6,61%, PRO ROMÂNIA – 3,64% şi ALDE 1,82%.

Asuaju de Sus – PSD – 39,89%, PNL – 26,29%, PMP – 10,11%, USR – 8,46%, PRO ROMÂNIA – 6,25%, ALDE – 2,57%, UDMR – 1,10%.

Băiţa de sub Codru – PSD – 42,68%, PNL – 25,22%, USR – 12,99%, PMP – 7,26%, PRO ROMÂNIA – 6,50%, ALDE – 1,40%, UDMR – 0,64%.

Băiuţ – PNL – 25,65%, PSD – 24,14, USR – 17,70%, UDMR – 11, 52%, PMP – 6,04%, ALDE – 6,04%, PRO ROMÂNIA – 4,53%.

Bârsana – PSD – 37,82%, PNL – 37,12%, USR – 8,58%, PRO ROMÂNIA – 4,87%, PMP – 4, 64%, ALDE – 2,17%, UDMR – 1,08%.

Băseşti – PSD – 29,72%, USR – 24,22%, PNL – 18,57%, ALDE – 9,66%, PMP – 7,28%, PRO ROMÂNIA – 6,24%, UDMR – 0,00%.

Bicaz – PSD – 36,39%, PNL – 22,65%, USR – 18,55%, PMP – 5,30%, PRO ROMÂNIA – 4,82%, ALDE – 3, 61% şi UDMR – 0,96%.

Bistra – PNL – 51,10%, PSD – 21,72%, USR – 8,13%, PMP – 5,81%, PRO ROMÂNIA – 3,83%, ALDE – 3,14% şi UDMR – 1,28%.

Bocicoiu Mare – PNL – 33,07%, PSD – 26, 18%, USR – 11,89%, PRO ROMÂNIA – 9,29%, PMP – 7,95% UDMR – 3,40%, ALDE – 2,50%.

Bogdan Vodă – PSD – 24,30%, ALDE – 24,18%, PNL – 23,67%, USR – 12,66%, PMP – 5,57%, PRO ROMÂNIA – 3,67%, UDMR – 1,14%.

Boiu Mare – PSD – 35,60%, PNL – 26,97%, USR – 12,11%, PMP – 10,64%, PRO ROMÂNIA – 7,16%, ALDE – 2,39% şi UDMR – 0,92%.

Botiza – PSD – 46,80%, PNL – 27,29%, PMP – 8,21%, USR – 7,68%, PRO ROMÂNIA – 6,18%, UDMR – 0,85%, ALDE – 0,21%.

Budeşti – PNL – 41, 86%, PSD – 24,17%, USR – 10,60% , PMP – 8,32%, ALDE – 2,54%, PRO ROMÂNIA – 2,45%, UDMR – 0,61%.

Călineşti – PNL – 35,99%, PMP – 26,72%, PSD – 15,55%, USR – 8,77%, PRO ROMÂNIA – 4,89%, ALDE – 3,99%, UDMR – 0,70%.

Câmpulung la Tisa – UDMR – 54,43%, PNL – 19,59%, USR – 10,17%, PSD – 8,66%, PMP – 2,45%, ALDE – 1,69%, PRO ROMÂNIA – 0,75%.

Cerneşti – PSD – 27,99%, PNL – 22,73%, USR – 22,01%, PMP – 8,59%, PRO ROMÂNIA – 6,49%, ALDE – 5,19%, UDMR – 0,87%.

Cicîrlău – PNL – 37,62%, USR – 22,85%, PSD – 13,66% PRO ROMÂNIA – 9,00%, PMP – 7,81, ALDE – 1,97%, UDMR – 1,31.

Coaş – PNL – 34,17%, PMP – 33,11%, PSD – 15,23%, USR – 6,89%, PRO ROMÂNIA – 3,71%, ALDE – 2,38%, UDMR – 0,93%.

Coltău – UDMR – 55,31%, PMP – 20,59%, PNL – 7,87%, USR – 7,12%, PSD – 5,60%, PRO ROMÂNIA – 1,23%, ALDE – 0,66%.

Copalnic Mănăştur – PNL – 33,17%, USR – 18,96%, PSD – 17,18%, PMP – 12,87%, PRO ROMÂNIA – 7,43%, ALDE – 2,03% şi UDMR – 0,50%.

Coroieni – PNL – 62,90%, PSD – 14,77%, USR – 9,88%, PMP – 3,93%, PRO ROMÂNIA – 3,07%, ALDE – 2,59%, UDMR – 0,48%.

Cupşeni – PNL – 37,00%, PSD – 30,94%, USR – 11,61%, PRO ROMÂNIA – 6,78%, PMP – 5,24%, ALDE – 3,39%, UDMR – 0,51%.

Deseşti – PNL – 47,34%, PSD – 21,39%, USR – 9,70%, PMP – 9,51%, ALDE – 6,18%, PRO ROMÂNIA – 3,90%, UDMR – 0,67%.

Dumbrăviţa – PNL – 41,43%, USR – 22,03%, PSD – 16,04%, PMP – 6,52%, PRO ROMÂNIA – 5, 05%, ALDE 3,10%, UDMR – 0,89%.

Fărcaşa – PMP – 26,19%, PSD – 23,74%, PNL – 19,50%, USR – 18,90%, PRO ROMÂNIA – 3,58%, UDMR – 0,99%, ALDE – 0,93%.

Gârdani – PNL – 37,43%, PMP – 20,86%, PSD – 19,07%, USR – 12,12%, PRO ROMÂNIA – 4,81%, UDMR şi ALDE – 0,53%.

Giuleşti – ALDE – 46,04%, PNL – 24,16%, PSD – 12,63%, PMP – 5,22%, USR – 4,46%, PRO ROMÂNIA – 3,37%, UDMR – 0,42%.

Groşi – USR – 33,48%, PNL – 24,30%, PSD – 13,02%, PMP – 12,26%, PRO ROMÂNIA – 7,67%, ALDE – 1,81%, UDMR – 1,05%.

Groşii Ţibleşului – PNL – 54,76%, PSD – 22,74%, USR – 11,25%, PMP – 3,09%, ALDE – 2,97%, PRO ROMÂNIA – 2,10%, UDMR – 1,24%.

Ieud – PNL – 36,75%, PSD – 29,24%, PMP – 13,99%, USR – 11,60%, PRO ROMÂNIA – 2,28%, ALDE – 1,48%, UDMR – 1,14%.

Lăpuş – PNL – 29,86%, PSD – 23,79%, USR – 22,84%, PMP – 9,19%, PRO ROMÂNIA – 4,74%, ALDE – 2,84%, UDMR – 1,42%.

Leordina – PNL – 38, 62%, PSD – 22,61%, USR – 12,56%, PRO ROMÂNIA – 8,95%, ALDE – 7,38%, PMP – 6,91%, UDMR – 0,47%.

Mireşu Mare – PSD – 29,26%, PNL – 21,83%, PMP – 15,47%, USR – 12,37%, PRO ROMÂNIA – 7,74%, ALDE – 1,98%, UDMR – 0,46%.

Moisei – PNL – 42,84%, PSD – 26,07%, USR – 10,08%, PRO ROMÂNIA – 7,52%, PMP – 5,18%, ALDE – 5,12%, UDMR – 0,37%.

Oarţa de Jos – PNL – 32,02%, PSD – 20,36%, USR – 16,01%, PRO ROMÂNIA – 10,28%, PMP – 7,91%, ALDE – 2,96%, UDMR – 1,58%.

Ocna Şugatag – PNL – 34,85%, PMP- 20,55%, USR – 16,53%, PSD – 10,94%, UDMR – 5,73%, ALDE – 3,16%, PRO ROMÂNIA – 2,24%.

Onceşti – PSD – 44,54%, PNL – 36,57%, USR – 5,72%, PMP – 3,81%, PRO ROMÂNIA – 2,08%, ALDE – 1,56%, UDMR – 0,52%.

Petrova – PSD – 34,21%, PNL – 32,75%, PRO ROMÂNIA – 8,22%, PMP – 6,31%, USR – 6,02%, ALDE – 3,57%, UDMR – 1,47%.

Poienile de sub Munte – PSD – 46,82%, PNL – 29,51%, PMP – 6,92%, USR – 5,58%, PRO ROMÂNIA – 4,30%, ALDE – 1,49%, UDMR – 1,18%.

Poienile Izei – PSD- 30,79%, PNL – 28,96%, USR – 18,90%, PMP – 7,62%, PRO ROMÂNIA – 4,88%, ALDE – 3,66%, UDMR – 0,00%.

Recea – PNL – 28,82%, USR – 24,65%, PSD – 19,87%, PRO ROMÂNIA – 8,57%, PMP – 8,52%, UDMR – 2,78%, ALDE – 1,85%.

Remetea Chioarului – PMP – 52,61%, PNL – 12,27%, PSD – 11,39%, USR – 9,78%, UDMR – 6,34%, PRO ROMÂNIA – 3,93%, ALDE – 1,04%.

Remeţi – PNL – 29,84%, PSD – 24,80%, USR – 13%, PRO ROMÂNIA – 8,62%, ALDE – 7,29%, PMP – 6,10%, UDMR – 4,38%.

Repedea – PSD – 36,02%, PNL – 29,67%, USR – 9,95%, PRO ROMÂNIA – 8,32%, PMP – 6,52%, ALDE – 1,46%, UDMR – 0,43%.

Rona de Jos – PNL – 48,16%, PSD – 28,53%, USR – 5,65%, ALDE – 3,81%, PMP – 3,39%, PRO ROMÂNIA – 2,26%, UDMR – 0,56%.

Rona de Sus – PNL – 41,75%, PSD – 21,79%, USR – 13,16%, UDMR – 5,93%, PMP – 4,31%, PRO ROMÂNIA – 3,99%, ALDE – 2,70%.

Rozavlea – PSD – 36,79%, PNL – 28,35%, USR – 10, 24%, PRO ROMÂNIA şi PMP – 8,16%, ALDE – 5,26%, UDMR – 0,41%.

Ruscova – PNL – 52,79%, PSD – 22,87%, USR – 7,04%, PMP – 4,79%, PRO ROMÂNIA – 2,15%, ALDE – 1,27%, UDMR – 0,59%.

Săcălăşeni – PSD – 23,84%, PNL – 23,73%, PMP – 18,77%, USR – 18,12%, PRO ROMÂNIA – 6,04%, ALDE – 3,67%, UDMR – 1,51%.

Săcel – PSD – 34,93%, PNL – 34, 71%, PRO ROMÂNIA – 12,63%, USR – 4,25%, PMP – 3,40%, ALDE – 2,65%, UDMR – 0,85%.

Sălsig – PSD – 32,77%, PNL – 25,66%, PMP – 13,60%, USR – 12,83%, PRO ROMÂNIA – 3,25%, ALDE – 2,32%, UDMR – 0,77%.

Săpânţa – PNL – 38,42%, PSD – 25,83%, ALDE – 10,89%, USR – 9,93%, PRO ROMÂNIA – 5,87%, PMP – 5,44%, UDMR – 0,64%.

Sarasău – PNL – 38,68%, PSD – 25,87%, USR – 11,74%, PMP – 8,74%, PRO ROMÂNIA – 7,07, ALDE – 1,08%, UDMR – 0,96%.

Satulung – PSD – 41,27%, PNL – 23,34%, USR – 14,63%, PMP – 7,10%, PRO ROMÂNIA – 6,51%, ALDE – 2,16%, UDMR – 1,26%.

Şieu – PNL – 38,38%, PSD – 37,21%, PRO ROMÂNIA – 9,93%, USR – 4,38%, PMP – 4,21%, ALDE – 4,04%, UDMR – 0,34%.

Şişeşti – PNL – 41,55%, USR – 20,85%, PSD – 13,30%, PMP – 11,14%, PRO ROMÂNIA – 4,95%, ALDE – 1,73%, UDMR – 0,62%.

Strâmtura – PNL – 40,57%, PSD – 29,52%, USR – 9,48%, PMP – 7,04%, PRO ROMÂNIA – 4,69%, ALDE – 2,44%, UDMR – 0,59%.

Suciu de Sus – PSD – 48,75%, PNL – 24,60%, USR – 14,73%, PRO ROMÂNIA – 2,89%, PMP – 2,81%, ALDE – 1,90%, UDMR – 0,68%.

Vadu Izei – PNL – 41,80%, PSD – 30,58%, USR – 11,11%, PMP – 5,29%, PRO ROMÂNIA – 3,07%, ALDE – 2,33%, UDMR – 0,95%.

Valea Chioarului – PSD – 34,14%, PNL – 22,23%, USR – 14,54%, PRO ROMÂNIA – 10,64%, PMP – 9,59%, ALDE – 2,42%, UDMR – 0,84%.

Vima Mică – PSD – 32,84%, PNL – 19,12%, PMP – 18,30%, USR – 11,27%, ALDE – 9,80%, PRO ROMÂNIA – 3,10%, UDMR – 1,14%.

Vişeu de Jos – PNL – 35,65%, PSD – 25,31%, USR – 20,83%, PRO ROMÂNIA – 6,02%, PMP – 4,48%, ALDE – 1,85%, UDMR – 0,85.